Наша ППО збила два «Калібри» у Київській області.

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Запустили три крилаті ракети морського базування з акваторії Азовського моря.

На Київщині постраждало двоє людей

Через падіння уламків в одному з населених пунктів пошкоджено 6 багатоповерхівок та понад 20 приватних будинків. В оселях вибиті вікна та посічені фасади.

«Також пошкоджені будівлі АЗС, аптеки, підприємства, адміністративна будівля та 3 автомобілі», - додали в КОВА.

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Постраждало двоє людей. У них незначні поранення. Потерпілим надали допомогу на місці.