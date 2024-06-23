Під ранок росіяни атакували Україну «Калібрами».
Запустили три крилаті ракети морського базування з акваторії Азовського моря.
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Сили ППО збили два «Калібри» з трьох запущених
Про це повідомили в Повітряних силах.
Наша ППО збила два «Калібри» у Київській області.
На Київщині постраждало двоє людей
Через падіння уламків в одному з населених пунктів пошкоджено 6 багатоповерхівок та понад 20 приватних будинків. В оселях вибиті вікна та посічені фасади.
«Також пошкоджені будівлі АЗС, аптеки, підприємства, адміністративна будівля та 3 автомобілі», - додали в КОВА.
Постраждало двоє людей. У них незначні поранення. Потерпілим надали допомогу на місці.
Росіяни вдруге вдарили «Калібрами» з Азовського моря
Цього разу росіяни вже вдруге запустили «Калібри» з акваторії Азовського моря.
Таку тактику ворог використав також напередодні - під час нічної атаки по українській енергетиці.
Жінку, яка сплюндрувала могили захисників України в Києві, затримали
У Військово-морських силах України назвали це «поворотним моментом». Мовляв, такі дії окупантів свідчать, що вони вважають Азовське море безпечнішим за Чорне.