Під ранок росіяни атакували Україну «Калібрами». 

Запустили три крилаті ракети морського базування з акваторії Азовського моря. 

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Сили ППО збили два «Калібри» з трьох запущених

Про це повідомили в Повітряних силах. 

Наша ППО збила два «Калібри» у Київській області.

На Київщині постраждало двоє людей

Через падіння уламків в одному з населених пунктів пошкоджено 6 багатоповерхівок та понад 20 приватних будинків. В оселях вибиті вікна та посічені фасади. 

«Також пошкоджені будівлі АЗС, аптеки, підприємства, адміністративна будівля та 3 автомобілі», - додали в КОВА. 

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Постраждало двоє людей. У них незначні поранення. Потерпілим надали допомогу на місці. 

Росіяни вдруге вдарили «Калібрами» з Азовського моря

Цього разу росіяни вже вдруге запустили «Калібри» з акваторії Азовського моря. 

Таку тактику ворог використав також напередодні - під час нічної атаки по українській енергетиці. 

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У Військово-морських силах України назвали це «поворотним моментом». Мовляв, такі дії окупантів свідчать, що вони вважають Азовське море безпечнішим за Чорне. 

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