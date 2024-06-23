Російська армія активізувала атаки у Донецькій області. Натомість зменшила їх інтенсивність на півночі Харківщини.

Це може свідчити про підготовку до літнього наступу або його початок.

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Так вважають аналітики ISW.

Росіяни активізувалися на Донеччині

За даними фахівців, російські війська збільшили інтенсивність атак на напрямку Торецьк-Горлівка в ніч проти 18 червня та підтримували відносно високу інтенсивність атак на цій ділянці з 19 по 22 червня. Досі цього року росіяни не виявляли активності на цій ділянці фронту.

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Водночас останніми днями різко знизився темп російських наступальних операцій на півночі Харківської області, зауважують аналітики.

Армія РФ знизила темпи наступу на Харківщині

За оцінкою ISW, метою наступальної операції РФ у Харківській області було скувати українські війська і техніку на північному кордоні, щоб дати російським силам можливість відновити наступальні операції на інших ділянках фронту, зокрема в Донецькій області.

Зазначається, що українські джерела підтвердили передислокацію деяких підрозділів на Харківський напрямок з Донецької області, тож російські війська, ймовірно, використовують це для посилення атак, зокрема на напрямку Торецьк-Горлівка.

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Крім того, за даними аналітиків, російські війська підтримують високу інтенсивність атак у напрямку Часового Яру та навколо Авдіївки і незабаром можуть посилити атаки в цьому районі, якщо російське командування визначить найближчі тижні як сприятливий час для наступу перед тим, як Сили оборони передислокують резерви назад у Донецьку область.

«Українські джерела попереджають, що РФ здійснить літній наступ, який, імовірно, буде зосереджений на сході України, після проведення наступальних операцій на півночі з метою розтягнути обмежені ресурси України, а нещодавнє посилення атак у Донецькій області може свідчити про підготовку до такого літнього наступу, якщо припустити, що він ще не був розпочатий», - вважають в ISW.