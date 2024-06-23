Українські військові уразили пункт управління росіян у Бєлгородській області. 

Про таке повідомили в Генштабі. 

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Воїни ЗСУ вдарили по пункту управління росіян

У цій операції були задіяні Повітряні сили та інші складові Сил оборони. Вони вдарили по пункту управління мотострілецького полку ворога в населеному пункті Нехотіївка. 

«За результатами бойової роботи зафіксовано вибухи. Ціль успішно уражена», - відзвітували у штабі.

У ВМС підтвердили знищення складу «шахедів» у Росії

Раніше з'явилися супутникові знімки, які підтверджують знищення складу «шахедів» на території Росії у ніч на 21 червня.

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Фото оприлюднили Військово-морські сили ЗСУ. 

Зазначається, що це була спільна робота ВМС та СБУ. 

Під час удару вдалося уразити місця зберігання ударних дронів у Краснодарському краї. 

Також було знищено кваліфікованих інструкторів, які готували персонал з обслуговування «шахедів» та курсантів, яких навчали бити по території України іранськими безпілотниками. 

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