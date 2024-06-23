У цій операції були задіяні Повітряні сили та інші складові Сил оборони. Вони вдарили по пункту управління мотострілецького полку ворога в населеному пункті Нехотіївка.

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Про таке повідомили в Генштабі.

У ВМС підтвердили знищення складу «шахедів» у Росії

Раніше з'явилися супутникові знімки, які підтверджують знищення складу «шахедів» на території Росії у ніч на 21 червня.

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Фото оприлюднили Військово-морські сили ЗСУ.

Зазначається, що це була спільна робота ВМС та СБУ.

Під час удару вдалося уразити місця зберігання ударних дронів у Краснодарському краї.

Також було знищено кваліфікованих інструкторів, які готували персонал з обслуговування «шахедів» та курсантів, яких навчали бити по території України іранськими безпілотниками.