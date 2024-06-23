Українські військові уразили пункт управління росіян у Бєлгородській області.
Про таке повідомили в Генштабі.
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Воїни ЗСУ вдарили по пункту управління росіян
У цій операції були задіяні Повітряні сили та інші складові Сил оборони. Вони вдарили по пункту управління мотострілецького полку ворога в населеному пункті Нехотіївка.
«За результатами бойової роботи зафіксовано вибухи. Ціль успішно уражена», - відзвітували у штабі.
У ВМС підтвердили знищення складу «шахедів» у Росії
Раніше з'явилися супутникові знімки, які підтверджують знищення складу «шахедів» на території Росії у ніч на 21 червня.
Фото оприлюднили Військово-морські сили ЗСУ.
Зазначається, що це була спільна робота ВМС та СБУ.
Під час удару вдалося уразити місця зберігання ударних дронів у Краснодарському краї.
Також було знищено кваліфікованих інструкторів, які готували персонал з обслуговування «шахедів» та курсантів, яких навчали бити по території України іранськими безпілотниками.