З 11:00 неділі в Україні діють графіки відключення світла.
В Укренерго вирішили запровадити стабілізаційні відключення раніше, ніж очікувалося напередодні.
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Відключення світла: у неділю збільшили обмеження
Графіки відключень почали діяти з 11:00. Триватимуть вони до 23:00.
«Причина – складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян на енергооб’єкти», - пояснили в Укренерго.
Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежувати не будуть.
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Напередодні в Укренерго анонсували, що графіки відключень у неділю діятимуть з 19:00.