З 11:00 неділі в Україні діють графіки відключення світла.

В Укренерго вирішили запровадити стабілізаційні відключення раніше, ніж очікувалося напередодні.

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Відключення світла: у неділю збільшили обмеження

Графіки відключень почали діяти з 11:00. Триватимуть вони до 23:00.

«Причина – складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян на енергооб’єкти», - пояснили в Укренерго.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежувати не будуть.