Від початку доби на фронті відбулося 52 бойових зіткнення.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу.

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Тричі росіяни атакували в районі Вовчанська на Харківщині. Дві атаки - відбито. Одна - станом на ранок ще триває.

Три ворожі атаки українські воїни відбивають в районі Стельмахівки на Куп’янському напрямку.

Війська РФ намагаються атакувати неподалік села Копанки та у Серебрянському лісі. Одну атаку відбито. Дві - продовжуються.

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Найбільше ворожих атак на Покровському напрямку

На Сіверському напрямку від початку доби відбулося вісім бойових зіткнень.

«Ворог концентрує зусилля у районі Роздолівки – відбито п’ять атак та дві ще тривають. Окрім того, окупанти намагаються прорватися в напрямку Виїмки», - звітують у штабі.

Не такий активний ворог на Краматорському напрямку. Там відбулося три атаки.

Окупанти невдало штурмували біля Кліщіївки. Точаться бої неподалік Іванівського та Андріївки.

На Торецькому напрямку триває бій у районі Північного.

На Покровському напрямку ворог здійснив 19 спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

«Бойові дії фіксуються поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Новоселівка Перша, Сокіл та Уманське. Відбито чотири атаки, а 15 - наразі продовжуються. Найбільш активно ворог атакує з напрямку Очеретиного», - повідомляють у Генштабі.

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Росіяни намагалися просунутися вперед на Курахівському напрямку. Дві такі спроби зупинено.

Чотири рази окупанти штурмували в районах Малої Токмачки та Роботиного. Сили оборони не допустили втрат позицій.

В ISW кажуть про ймовірний початок літнього наступу РФ

Аналітики американського Інституту вивчення війни припускають, що Росія вже могла почати свій літній наступ або готується до нього.

В ISW вказують на те, що росіяни активізували атаки у Донецькій області. Натомість зменшили їх інтенсивність на півночі Харківщини.

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«Українські джерела попереджають, що РФ здійснить літній наступ, який, імовірно, буде зосереджений на сході України, після проведення наступальних операцій на півночі з метою розтягнути обмежені ресурси України, а нещодавнє посилення атак у Донецькій області може свідчити про підготовку до такого літнього наступу, якщо припустити, що він ще не був розпочатий», - пишуть в ISW.