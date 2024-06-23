Протягом тижня після Саміту миру у Швейцарії до підсумкового комюніке приєдналися ще шість країн.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
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Він запевнив, що Київ працює над тим, аби українську формулу миру підтримало якомога більше країн.
До комюніке Саміту миру приєдналися нові країни
«Для нас важливо, щоб кожна частина світу, кожна країна й кожен лідер, які поважають міжнародне право, могли проявити себе у наближенні миру та відновленні повної дієвості цілей і принципів Статуту ООН», - написав президент України.
Володимир Зеленський вкотре наголосив на важливості єдності у світі.
«Перший Саміт миру показав, що відновити всі аспекти безпеки та справжній мир можливо. Але для цього потрібна єдність світу», - зауважив він.
Саміт миру у Швейцарії
15-16 червня у Швейцарії пройшов Саміт миру.
У ньому взяли участь понад 100 країн і організацій з усього світу.
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За підсумками конференції учасники підписали комюніке. Воно - відкрите. Тобто долучитися до документа можуть й ті держави, які не брали участь у Саміті.
Станом на 22 червня комюніке Саміту миру підписали представники 81 країни та шести міжнародних організацій.
Підсумкове комюніке включає три пункти з української формули миру. Йдеться про ядерну та продовольчу безпеку, а також звільнення військовополонених та незаконно депортованих українців.