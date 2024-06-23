Протягом тижня після Саміту миру у Швейцарії до підсумкового комюніке приєдналися ще шість країн.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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Він запевнив, що Київ працює над тим, аби українську формулу миру підтримало якомога більше країн.

До комюніке Саміту миру приєдналися нові країни

«Для нас важливо, щоб кожна частина світу, кожна країна й кожен лідер, які поважають міжнародне право, могли проявити себе у наближенні миру та відновленні повної дієвості цілей і принципів Статуту ООН», - написав президент України.

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Володимир Зеленський вкотре наголосив на важливості єдності у світі.

«Перший Саміт миру показав, що відновити всі аспекти безпеки та справжній мир можливо. Але для цього потрібна єдність світу», - зауважив він.