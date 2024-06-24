Того ж дня Росія завдала авіаударів по Харкову , вбивши двох і поранивши більше 50 людей, а також атакувала Київ крилатими ракетами з Азовського моря. Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття двох із трьох ракет «Калібр», що летіли на столицю, а також про двох постраждалих і багато пошкоджених будинків на Київщині.

Міноборони РФ заявило, що Вашингтон і Київ «відповідальні за умисний ракетний удар по мирних мешканцях», і що його було завдано американськими ракетами ATACMS із касетними зарядами. Міністерство додало, що «всі цілевказання для ракет ATACMS вводять американські спеціалісти на основі розвідданих з американських супутників».

За словами Развозжаєва, Україна випустила п’ять ракет, чотири з яких були збиті, а уламки п’ятої, яка вибухнула над Севастополем, впали на пляжі в північній частині міста і спричинили пожежу в будинку і лісову пожежу.

Місцевий губернатор Міхаїл Развозжаєв написав у соцмережах, що загинули двоє дітей і дорослий (пізніше повідомили про трьох загиблих дітей і двох дорослих). Представник російського міністерства охорони здоров’я сказав в інтерв’ю державним ЗМІ, що кількість постраждалих становила 124, в тому числі 27 дітей.

Як повідомила агенція Франс Пресс ( AFP ), уламки збитих ракет і касетні заряди впали на пляжі в Севастополі.

У неділю Міноборони Росії звинуватило Вашингтон у ракетному ударі по окупованому Криму, в результаті якого, за повідомленнями, загинули п’ятеро людей і більше ста постраждали, назвавши це «терористичною атакою».

Консервативна партія в Німеччині вимагає депортувати непрацевлаштованих українських біженців

Голова баварської опозиційної правоцентристської партії Християнсько-Соціальний Союз (ХСС) Александер Добріндт закликав депортувати непрацевлаштованих українських біженців.

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«Війна триває вже більше двох років, і тепер треба застосовувати такий принцип: або влаштуйся на роботу в Німеччині, або повертайся в безпечні регіони західної України», – сказав Добріндт в інтерв’ю, яке в неділю опублікувало берлінське видання «Bild».

«Треба, щоб були жорсткіші умови для шукачів притулку. Треба запропонувати їм робочі місця, і це має бути частиною послуг, які їм надаються задля їхньої інтеграції», – сказав Добріндт.

За останніми повідомленнями, лише приблизно 33 000 українців подали заявки на працевлаштування через урядову програму «Jobturbo», хоча планувалося, що таких заявок буде вшестеро більше.

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Дірк Візе – другий за рангом у правлячій Соціал-демократичній партії – сказав в інтерв’ю тому ж виданню «Bild», що ХСС має бути соромно за такі вимоги, і що з назви партії слід раз і назавжди прибрати літеру «Х» – «Християнська».

«Путін продовжує бомбардувати всю Україну, а Добріндт хоче відправити назад жінок і дітей, батьки яких, може, вже загинули на фронті», – сказав Візе. Втім, нещодавно він заявляв про необхідність ведення жорсткішої імміграційної політики загалом.

Як повідомляла «Українська правда», у суботу кілька німецьких політиків закликали відмінити стандартні виплати по безробіттю українським біженцям за програмою «Bürgergeld» (гроші для громадян).

Американські аналітики вказують на початок літнього наступу росіян на Донеччині

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Минулими вихідними Інститут вивчення війни (ISW) написав, що збільшення кількості й інтенсивності атак росіян на південному сході Донецької області і водночас зниження темпів їхнього наступу на північному сході Харківської області може означати, що Москва готується до нового літнього наступу на Донбасі.

Аналітики ISW зазначили, що за останній тиждень зросла інтенсивність атак на ділянці фронту Торецьк-Горлівка, і що минулими вихідними кількість їх значно збільшилась. До цього – взимку й навесні – на цій ділянці було відносно «спокійно».

«Метою російського наступу на Харківщині було скувати українські війська і техніку на північному кордоні, щоб російські сили змогли поновити наступальні операції на інших фронтах, зокрема, Донецькому», – написали аналітики.

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Вони також зауважили, що росіяни нарощують темпи в Часовому Яру і «невдовзі можуть посилити штурми в цьому районі, якщо їхнє командування вирішить, наступ слід розпочати найближчими тижнями – до того, як підрозділи Сил оборони знову будуть перекинуті на Донеччину».

Українські джерела вже попереджали, що росіяни розпочнуть літній наступ – найімовірніше, на сході України – після наступальних операцій на півночі, які розтягли її й без того обмежені ресурси, а нещодавнє збільшення інтенсивності атак на Донеччині може означати їхню підготовку до такого літнього наступу, якщо він вже не почався», – написав ISW.

В Україні усі – від президента Володимира Зеленського до лейтенанта Андрія Коваленка, керівника Центру протидії дезінформації при РНБО – вже давно говорили, що в червні Москва розпочне новий літній наступ.

Це не означає, що наступ на Харківщині припинився. Як повідомив ISW, «у неділю українські сили контратакували в районах на північ і північний схід від Харкова, де росіяни продовжували свої наступальні операції».

Російські блогери написали, що московські сили відбили контратаки ЗСУ біля Глибокого (північніше Харкова) і в місті Вовчанськ. Генштаб ЗСУ повідомив, що бої тривають як у Вовчанську, так і біля нього, і що в неділю росіяни скинули 23 керовані авіабомби на Липці (на північному заході Харківської області).