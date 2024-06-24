Російська армія 518 разів атакувала Запорізьку область упродовж доби, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
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За його словами, під обстріли потрапили 9 населених пунктів: Оріхів, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Левадне, Верхня Терса, Кам’янське та Малинівка.
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Армія РФ використала 193 дрони різних типів і здійснила 29 обстрілів із РСЗВ та 294 з артилерії. Під авіаційний удар потрапили Верхня Терса та Кам’янське.
За словами очільника ОВА, надійшли 5 повідомлень про руйнування житла, а одна жінка була поранена під час ворожого авіаційного удару по Пологівському району.
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Нагадаємо, що з 20 по 21 червня російські сили завдали 324 удари по Запорізькому регіону.
Як зазначалося, для цього вони користали 84 безпілотники різних типів, здійснили 6 обстрілів із РСЗВ та 231 із артилерії, а також завдали 3 авіаударів по населених пунктах.
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За даними ОВА, надійшли 5 повідомлень про руйнування житла.