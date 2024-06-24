У неділю, 23 червня, відбулися два матчі Євро-2024:
22:00 Група А: Швейцарія – Німеччина – 1:1
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22:00 Група А: Шотландія – Угорщина – 0:1.
Нічия між Швейцарією та Німеччиною
Рахунок на арені "Дойче-банк-парк" у Франкфурті-на-Майні відкрив на 28-й хвилині нападник швейцарців Дан Ндоє. У компенсовані хвилини паритет відновив Ніклас Фюллькруг (90+2).
Обидві команди зіграють у плей-офф Євро-2024.
Збірна Угорщини перемогла Шотландію
На "МХП-Арена" у Штутгарті м'яч у компенсований час забив Кевін Чобот (90+10).
Шотландія достроково залишає Євро-2024.
Другий тур Євро-2024: розклад матчів 24 червня
У понеділок відбудуться два матчі:
Група B. 22:00. Албанія – Іспанія (Дюссельдорф).
Група B. 22:00. Хорватія – Італія (Лейпциг).
Результати матчів Євро-2024 22 червня
Нагадаємо, що в дев'ятий день чемпіонату відбулися матчі: між Грузією та Чехією (1:1), Туреччиною та Португалією (0:3), Бельгією та Румунією (2:0).
Коли гратиме Україна на Євро-2024
Середа, 26 червня, 19:00: Україна – Бельгія (Штутгарт).