У неділю, 23 червня, відбулися два матчі Євро-2024:

22:00 Група А: Швейцарія – Німеччина – 1:1

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22:00 Група А: Шотландія – Угорщина – 0:1.

Нічия між Швейцарією та Німеччиною

Рахунок на арені "Дойче-банк-парк" у Франкфурті-на-Майні відкрив на 28-й хвилині нападник швейцарців Дан Ндоє. У компенсовані хвилини паритет відновив Ніклас Фюллькруг (90+2).

Обидві команди зіграють у плей-офф Євро-2024.

Фото: AFP

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Збірна Угорщини перемогла Шотландію

На "МХП-Арена" у Штутгарті м'яч у компенсований час забив Кевін Чобот (90+10).

Шотландія достроково залишає Євро-2024.

Фото: AFP

Другий тур Євро-2024: розклад матчів 24 червня

У понеділок відбудуться два матчі:

Група B. 22:00. Албанія – Іспанія (Дюссельдорф).

Група B. 22:00. Хорватія – Італія (Лейпциг).

Результати матчів Євро-2024 22 червня

Нагадаємо, що в дев'ятий день чемпіонату відбулися матчі: між Грузією та Чехією (1:1), Туреччиною та Португалією (0:3), Бельгією та Румунією (2:0).

Коли гратиме Україна на Євро-2024

Середа, 26 червня, 19:00: Україна – Бельгія (Штутгарт).