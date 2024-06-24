Російські мілблогери критикують Міноборони Росії та окупаційну владу Криму через те, що російське військове керівництво, ймовірно, цілеспрямовано розміщує законні військові цілі поблизу цивільних районів у Криму, намагаючись стримати українські удари, пише Інститут вивчення війни ( ISW ).

У неділю, 23 травня Міноборони Росії заявило, що Україна запустила п’ять ракет ракет ATACMS, оснащених касетними бойовими частинами, по Севастополю. Своєю чергою, російські сили перехопили чотири ракети. Міноборони Росії стверджувало, що внаслідок удару російської перехоплювача ППО одна ракета відхилилася від траєкторії польоту та здетонувала.

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ISW зазначило, що пізніше російське Міноборони звинуватило Сполучені Штати у жертвах серед цивільного населення в Севастополі, адже ATACMS є системою, наданою США, незважаючи на те, що російський зенітний комплекс ППО спричинив відхилення ракети від траєкторії польоту та детонацію.

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Російські мілблогери критикують російську владу також за те, що вона не використовувала сирени повітряної тривоги, щоб попередити цивільних про те, що необхідно прямувати до укриття.

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Російська сторона повідомляє, що касетні боєприпаси впали на цивільних біля пляжу в парку Учуївка на півночі Севастополя. Москва не виявила й не знищила всі ракети до того, як вони підійшли до Севастополя, а також за те, що вона не побудувала укриття поряд з пляжем, хоча російська влада продовжує заохочувати російський туризм до тимчасово окупованого Кримського півострова під час війни, в той час як війська РФ продовжують використовувати Крим як тиловий район.

Аналітики ISW додають, що Росія, ймовірно, порушує власні норми застосування міжнародного гуманітарного права, згідно з якими “військове командування має уникати розміщення військових об’єктів у густонаселених районах або поблизу них”.