Спецпредставник США з питань КНДР Чон Пак, заступник міністра закордонних справ Кореї Чо Ку Рае та помічник глави МЗС Японії Намазу Хіроюкі у спільній заяві засудили військове співробітництво між Росією і КНДР.

Спільна заява США, Південної Кореї та Японії – що відомо

Як зазначається в заяві, ці країни найрішучіше засуджують поглиблення військового співробітництва між КНДР та Росією, включно з поставками зброї з Північної Кореї до Росії.

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"[Постачання зброї – ред.] продовжують страждання українського народу, порушують численні резолюції Ради Безпеки ООН та загрожують стабільності як у Північно-Східній Азії, так і в Європі", – додали в заяві.

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Урядовці наголосили, що підписання "Договору про всеосяжне стратегічне партнерство" під час візиту російського лідера Владіміра Путіна до столиці Північної Кореї має "викликати серйозне занепокоєння у всіх, хто зацікавлений у збереженні миру та стабільності на Корейського півострова".

Більше по темі Євросоюз обговорює санкції проти Грузії через закон про "іноагентів" Наразі немає конкретних рішень, проте є заходи, яких можна вжити, зокрема припинення певної частини фінансової підтримки, яка надходить безпосередньо до уряду.

Також у заяві наголосили, що Штати, Південна Корея та Японія надалі зміцнюватимуть дипломатичне співробітництво та співпрацю в галузі безпеки, щоб протистояти загрозам, які представляє КНДР для регіональної та глобальної безпеки, і запобігати ескалації ситуації.

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"Зобов'язання США щодо захисту РК і Японії залишаються залізними", – запевнили Чон Пак, Чо Ку Рае та Намазу Хіроюкі.

"Договір про всеосяжне стратегічне партнерство" – подробиці

Нагадаємо, що 19 червня Президент РФ Владімір Путін відвідав Пхеньян, внаслідок чого лідери КНДР та Росії підписали угоду про всеосяжне партнерство, яка передбачає, зокрема, взаємну допомогу в разі агресії проти однієї зі сторін цього договору.

Тоді ж Путін заявляв, що РФ не виключає військово-технічної співпраці із Північною Кореєю і що режим санкцій ООН проти КНДР має бути переглянутий.