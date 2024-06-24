Служба безпеки України повідомила про затримання контрактника, який встановлював локації укріпрайонів та орієнтовну чисельність українських військ, які обороняють прикордоння з Білоруссю.

СБУ затримала "крота" ФСБ

Як зазначається, зловмисник хотів передати координати складів із озброєнням та боєприпасами ЗСУ на території північних рубежів Волині. У ФСБ йому обіцяли "евакуювати" його на територію Росії та влаштувати до окупаційних угруповань.

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На фінальному етапі спецоперації контррозвідники СБУ із залученням спецпризначенців ЦСО "А" затримали російського агента поблизу місця служби. Його дистанційно завербували співробітник ФСБ Олексій Добрицький, який зараз перебуває в тимчасово окупованому Луганську. Для комунікації фігурант використовував анонімний чат у месенджері.

Більше по темі СБУ оголосила підозру у підтримці війни російському актору з відомого серіалу Служба безпеки зібрала доказову базу на російського актора і музиканта Віталія Гогунського, який підтримує кремлівський режим.

Він потрапив у поле зору спецслужб Росії, коли той проходив службу на сході України. Потім його перевели до одного із підрозділів прикордонного загону у Волинській області.

Яке покарання чекає на зрадника

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Йому загрожує довічне ув’язнення.

СБУ затримала інформаторку РФ, яка шпигувала за підрозділами Сил оборони

Нагадаємо, що 18 червня в Службі безпеки повідомили про затримання продавчині крамниці в одному із селищ на півдні Дніпропетровської області, яка шпигувала в Дніпропетровській області й розвідувала місця базування підрозділів ЗСУ, а на Запорізькому напрямку намагалася дізнаватися про маршрути руху та пункти дислокації Сил оборони на підступах до обласного центру.

Як зазначалося, фігурантка передавала розіддані РФ через знайому, яка проживає у тимчасово окупованому Криму й має брата – командира підрозділу росіян.