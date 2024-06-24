Броварський міськрайонний суд переніс на 7 серпня підготовче засідання у справі проти експрезидента Віктора Януковича і представників його силового блоку за обвинуваченням в організації розгону та розстрілів людей 18-20 лютого 2014 року під час Революції гідності.

Відповідне рішення оголосила голова колегії суддів Наталія Сіренко у зв’язку з неявкою деяких адвокатів обвинувачених, повідомляє кореспондент Укрінформу.

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Суд переніс засідання у справі Януковича та його силовиків щодо розстрілів на Майдані - подробиці

«Порадившись на місці, суд ухвалив: відкласти проведення підготовчого засідання на 7 серпня, 11 годину, через неявку усіх захисників», - зазначила суддя.

Зокрема, на підготовче засідання не з’явився один з адвокатів ексголови СБУ Олександра Якименка Євген Солодко. Він пояснив свою відсутність закордонним відрядженням.

Державне обвинувачення представляють прокурори у справах Майдану Денис Іванов і Олександр Деркач.

Оскільки підозрювані переховуються від слідства, справа слухається у заочному режимі. У режимі відеоконференції був присутній адвокат Януковича і ексголови СБУ Олександра Якименка Андрій Доманський.

Що відомо про майбутні засідання у справі проти Януковича

Також адвокати з Центру безоплатної правової допомоги, які представляють інтереси обвинувачених у цій справі, висловили клопотання про їх заміну у зв’язку зі зміною підсудності цієї справи з Києва на Київську область.

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Як вони пояснили, доручення на захист фігурантів справи вони отримували від регіонального Центру безоплатної правової допомоги у м. Києві, а не області. Це клопотання суд розгляне під час наступного підготовчого засідання.

У ході підготовчого судового засідання прокурор у справі Денис Іванов наполягав на розгляді справи «у розумні строки».

За його словами, для цього засідання мають призначатися 3-4 рази на місяць. На це головуюча суддя відповіла, що не має змоги це зробити, оскільки вона слухає у суді 250 справ.

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Крім того, під час судового засідання суд задовольнив клопотання прокурорів про забезпечення онлайн-трансляцій судових засідань. Наступні судові засідання будуть транслюватися на сайті «Судової влади».

Здійснили перші постріли на Майдані: ДБР оголосило підозри ексберкутівцям

Державне бюро розслідувань повідомляло підозри екскомандиру спецпідрозділу "Беркут" УМВС України у Севастополі та одному з його підлеглих, які здійснили перші постріли по учасниках Революції гідності 20 лютого 2014 року.

Підозрювані були безпосередніми виконавцями масових розстрілів активістів Майдану та фактично були першими, хто почав стрільбу по мітингувальниках.

Міліціонери спецпідрозділу “Беркут” за наказом вищого керівництва застосували до учасників акцій протесту вогнепальну зброю, споряджену патронами з свинцевою картеччю. Через їхні дії загинуло 48 учасників акцій протесту та ще 90 отримали вогнепальні кульові поранення.

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За вчинення цих злочинів, командиру севастопольського "Беркута" та його підлеглому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.