Служба безпеки України затримала групу, яка намагалась тримати в страху жителів Черкас.

СБУ затримала рекетирів на Черкащині

Як зазначалося, учасники банди захотіли отримати частину грошей від дружини військового та його 20-річного сина після отримання від держави грошової допомоги.

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Фігуранти для залякування молодика та погрожували "зробити його інвалідом", а на матір чинили психологічний тиск через телефонні дзвінки.

Фото: Служба безпеки України

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Також вони вимагали від потерпілих визнати одного із них позашлюбним сином загиблого оборонця. Зловмисники це робили для того, щоб створити власну схему ухилення від мобілізації, а потім виїхати за кордон із отриманими коштами.

СБУ вдалося затримати двох учасників групи коли їм передавали частину грошей.

Більше по темі СБУ оголосила підозру у підтримці війни російському актору з відомого серіалу Служба безпеки зібрала доказову базу на російського актора і музиканта Віталія Гогунського, який підтримує кремлівський режим.

Яке покарання чекає на рекетирів

Їм повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану).

Фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Фото: Служба безпеки України

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Також триває розслідування щодо встановлення можливої причетності угрупування до вчинення інших особливо тяжких злочинів.

Поліція викрила шахраїв, які ошукали фермерів на мільйони гривень

Нагадаємо, що 9 травня поліція повідомила про викриття схеми зловмисників, які видавали себе за клієнтів, охочих купити зерно, паливно-мастильні матеріали чи мінеральні добрива, а потім не здійснювали оплату чи відправку товару, що передбачалась договорами.

Як зазначалося, придбали декілька суб’єктів господарювання з необхідними видами діяльності, уклали договір з оператором SIP-телефонів та орендували спеціальне офісне приміщення.

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Фігуранти обіцяли виконати свої зобов’язання по угоді та вмовляли потерпілих зачекати, але згодом припиняли виходити на зв'язок.

У такий спосіб їм вдалося ошукати фермерів на понад 2,5 млн гривень.