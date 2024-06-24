Служба безпеки України затримала групу, яка намагалась тримати в страху жителів Черкас.

СБУ затримала рекетирів на Черкащині

Як зазначалося, учасники банди захотіли отримати частину грошей від дружини військового та його 20-річного сина після отримання від держави грошової допомоги.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Фігуранти для залякування молодика та погрожували "зробити його інвалідом", а на матір чинили психологічний тиск через телефонні дзвінки.

Фото: Служба безпеки України

Advertisement

Також вони вимагали від потерпілих визнати одного із них позашлюбним сином загиблого оборонця. Зловмисники це робили для того, щоб створити власну схему ухилення від мобілізації, а потім виїхати за кордон із отриманими коштами.

СБУ вдалося затримати двох учасників групи коли їм передавали частину грошей.

СБУ оголосила підозру у підтримці війни російському актору з відомого серіалу
Більше по темі

СБУ оголосила підозру у підтримці війни російському актору з відомого серіалу

Служба безпеки зібрала доказову базу на російського актора і музиканта Віталія Гогунського, який підтримує кремлівський режим.

Яке покарання чекає на рекетирів

Їм повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану).

Фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Фото: Служба безпеки України

Advertisement

Також триває розслідування щодо встановлення можливої причетності угрупування до вчинення інших особливо тяжких злочинів.

Поліція викрила шахраїв, які ошукали фермерів на мільйони гривень

Нагадаємо, що 9 травня поліція повідомила про викриття схеми зловмисників, які видавали себе за клієнтів, охочих купити зерно, паливно-мастильні матеріали чи мінеральні добрива, а потім не здійснювали оплату чи відправку товару, що передбачалась договорами.

Як зазначалося, придбали декілька суб’єктів господарювання з необхідними видами діяльності, уклали договір з оператором SIP-телефонів та орендували спеціальне офісне приміщення. 

Advertisement

Фігуранти обіцяли виконати свої зобов’язання по угоді та вмовляли потерпілих зачекати, але згодом припиняли виходити на зв'язок.

У такий спосіб їм вдалося ошукати фермерів на понад 2,5 млн гривень.

 

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Оголошено підозру керівнику Чеченського університету спецназу ім. Путіна Путін
Оголошено підозру керівнику Чеченського університету спецназу ім. Путіна
Київ Пост
16г тому
СБУ затримала шпигуна ФСБ, який збирав дані про Сили оборони на кордоні з Білоруссю СБУ
СБУ затримала шпигуна ФСБ, який збирав дані про Сили оборони на кордоні з Білоруссю
Київ Пост
22г тому
СБУ оголосила підозру у підтримці війни російському актору з відомого серіалу Росія
СБУ оголосила підозру у підтримці війни російському актору з відомого серіалу
Київ Пост
чер. 21
На 15 років ув'язнили агента РФ, який готував масовані удару по Харкову СБУ
На 15 років ув'язнили агента РФ, який готував масовані удару по Харкову
Київ Пост
чер. 21
Спонсорований контент
" Попередній Справи Майдану: суд переніс розгляд справи проти Януковича та його силовиків
Далі » В ЄС можуть оштрафувати Apple через порушенні правил цифрової конкуренції