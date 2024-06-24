Служба безпеки України затримала групу, яка намагалась тримати в страху жителів Черкас.
СБУ затримала рекетирів на Черкащині
Як зазначалося, учасники банди захотіли отримати частину грошей від дружини військового та його 20-річного сина після отримання від держави грошової допомоги.
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Фігуранти для залякування молодика та погрожували "зробити його інвалідом", а на матір чинили психологічний тиск через телефонні дзвінки.
Також вони вимагали від потерпілих визнати одного із них позашлюбним сином загиблого оборонця. Зловмисники це робили для того, щоб створити власну схему ухилення від мобілізації, а потім виїхати за кордон із отриманими коштами.
СБУ вдалося затримати двох учасників групи коли їм передавали частину грошей.
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Яке покарання чекає на рекетирів
Їм повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану).
Фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Також триває розслідування щодо встановлення можливої причетності угрупування до вчинення інших особливо тяжких злочинів.
Поліція викрила шахраїв, які ошукали фермерів на мільйони гривень
Нагадаємо, що 9 травня поліція повідомила про викриття схеми зловмисників, які видавали себе за клієнтів, охочих купити зерно, паливно-мастильні матеріали чи мінеральні добрива, а потім не здійснювали оплату чи відправку товару, що передбачалась договорами.
Як зазначалося, придбали декілька суб’єктів господарювання з необхідними видами діяльності, уклали договір з оператором SIP-телефонів та орендували спеціальне офісне приміщення.
Фігуранти обіцяли виконати свої зобов’язання по угоді та вмовляли потерпілих зачекати, але згодом припиняли виходити на зв'язок.
У такий спосіб їм вдалося ошукати фермерів на понад 2,5 млн гривень.