Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський назвав ключові пріоритети для зменшення втрат на фронт. Серед них життя воїнів, підготовка і медицина, написав Сирський у Фейсбуці.
Ключовий пріоритет – збереження життя наших воїнів – Сирський
Головнокомандувач ЗСУ обговорив ці пріоритети з командирами, відповідальними за підготовку у ЗСУ, представниками навчальних центрів, ТЦК та СП, командуванням Медичних сил, бойовими медиками, волонтерами та громадськими діячами, які підтримують ЗСУ протягом усієї війни.
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“Якісна підготовка, ефективна медична допомога і технологічна перевага — ми створюємо універсальну систему для кожного підрозділу, ключовим пріоритетом якої є збереження життя наших воїнів”, - зазначив Сирський.
Він вважає, “зменшення втрат під час бойових дій залежить від багатьох факторів та обставин”.
“Ключове – це якісна підготовка бійців. У цій сфері є над чим працювати. Переконаний, що навчання військовослужбовців потрібно постійно удосконалювати, аби їх підготовка відповідала актуальним викликам бойової обстановки”, - зазначив Головнокомандувач.
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“Один із напрямків – максимальне забезпечення Сил оборони України сучасними безпілотними системами різних модифікацій та розробка роботизованих платформ. Для прискорення цієї роботи ми сформували новий рід військ – Сили безпілотних систем. Воювати повинні технології, зберігаючи життя наших військових”, – зазначив Сирський.
За його словами, ще одним важливим аспектом є надання медичної допомоги пораненим безпосередньо на полі бою, забезпечення кожного бійця якісними індивідуальними медичними аптечками.
Також серед важливого вчасна і максимально безпечна евакуація, зокрема і з використанням наземних роботизованих платформ.
Сирський від імені всіх Сил оборони України висловив слова вдячності волонтерам, громадським діячам та організаціям за відчутну підтримку.
“Продовжуємо працювати над комплексним підходом до збереження життя і здоров’я військовослужбовців. Життя бійців – найвища цінність”, - наголосив Сирський.