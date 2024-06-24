Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський назвав ключові пріоритети для зменшення втрат на фронт. Серед них життя воїнів, підготовка і медицина, написав Сирський у Фейсбуці.

Ключовий пріоритет – збереження життя наших воїнів – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ обговорив ці пріоритети з командирами, відповідальними за підготовку у ЗСУ, представниками навчальних центрів, ТЦК та СП, командуванням Медичних сил, бойовими медиками, волонтерами та громадськими діячами, які підтримують ЗСУ протягом усієї війни.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

“Якісна підготовка, ефективна медична допомога і технологічна перевага — ми створюємо універсальну систему для кожного підрозділу, ключовим пріоритетом якої є збереження життя наших воїнів”, - зазначив Сирський.

Він вважає, “зменшення втрат під час бойових дій залежить від багатьох факторів та обставин”.

“Ключове – це якісна підготовка бійців. У цій сфері є над чим працювати. Переконаний, що навчання військовослужбовців потрібно постійно удосконалювати, аби їх підготовка відповідала актуальним викликам бойової обстановки”, - зазначив Головнокомандувач.

Командувачі ЗСУ обговорили технічну складову, яка зберігає життя українським воїнам - що відомо

“Один із напрямків – максимальне забезпечення Сил оборони України сучасними безпілотними системами різних модифікацій та розробка роботизованих платформ. Для прискорення цієї роботи ми сформували новий рід військ – Сили безпілотних систем. Воювати повинні технології, зберігаючи життя наших військових”, – зазначив Сирський.

Advertisement

За його словами, ще одним важливим аспектом є надання медичної допомоги пораненим безпосередньо на полі бою, забезпечення кожного бійця якісними індивідуальними медичними аптечками.

Також серед важливого вчасна і максимально безпечна евакуація, зокрема і з використанням наземних роботизованих платформ.

Сирський від імені всіх Сил оборони України висловив слова вдячності волонтерам, громадським діячам та організаціям за відчутну підтримку.

Advertisement

“Продовжуємо працювати над комплексним підходом до збереження життя і здоров’я військовослужбовців. Життя бійців – найвища цінність”, - наголосив Сирський.