Начальник штабу бригади "Азов" Національної гвардії України Богдан Кротевич подав заяву до Державного бюро розслідувань, у якій закликав провести розслідування щодо "одного військового генерала, який вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал".

Низка ЗМІ з посиланням на військово-політичне керівництво повідомляє, що йдеться про командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

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Начштабу "Азов" звинуватив Содоля в перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами - подробиці

Кротевич звинувачує одного з українських генералів у перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами, що призвело до втрати великої частини території України й просить перевірити командувача на ймовірність співпраці з ворогом.

Начштабу "Азова" також висловив готовність свідчити у справі.

У ДБР "Українській правді" підтвердили, що така заява надійшла, і додали, що з нею працюють слідчі. Прізвище генерала в Бюро не назвали, але за даними інших джерел видання, йдеться саме про Содоля.

Також джерело у військовому керівництві підтвердило Суспільному, що Кротевич звернувся в Держбюро розслідувань щодо генерал-лейтенанта Юрія Содоля.