Начальник штабу бригади "Азов" Національної гвардії України Богдан Кротевич подав заяву до Державного бюро розслідувань, у якій закликав провести розслідування щодо "одного військового генерала, який вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал".
Низка ЗМІ з посиланням на військово-політичне керівництво повідомляє, що йдеться про командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля.
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Начштабу "Азов" звинуватив Содоля в перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами - подробиці
Кротевич звинувачує одного з українських генералів у перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами, що призвело до втрати великої частини території України й просить перевірити командувача на ймовірність співпраці з ворогом.
Начштабу "Азова" також висловив готовність свідчити у справі.
У ДБР "Українській правді" підтвердили, що така заява надійшла, і додали, що з нею працюють слідчі. Прізвище генерала в Бюро не назвали, але за даними інших джерел видання, йдеться саме про Содоля.
Також джерело у військовому керівництві підтвердило Суспільному, що Кротевич звернувся в Держбюро розслідувань щодо генерал-лейтенанта Юрія Содоля.
Що відомо про Юрія Содоля
Юрій Содоль народився у 1970 році в Чугуєві Харківської області у родині військових. У Маріуполі Донецької області навчався у школі, яку закінчив у 1988 році. Тоді ж вступив до Сумського вищого артилерійського командного училища.
Успішно закінчив Національну академію оборони України у 2002 році, за спеціальністю бойове застосування та управління діями підрозділів Сухопутних військ.
У 2003 році розпочав службу в Десантних військах ЗСУ. А в 2007 році був призначений командиром 25-ї окремої повітряно-десантної бригади.
З 2014 року бере участь у російсько-українській війні. У 2015 році Содоля призначили першим заступником командувача Десантно-штурмових військ, а з березня 2018 року він обіймав посаду командувача Морської піхоти ВМС.
У лютому 2022 року його було нагороджено званням Героя України за активну участь у боях під Волновахою Донецької області. Брав також участь в обороні Маріуполя.
У 2023 році Содоль очолював оперативно-тактичне угруповання у Донецьку на Вугледарському напрямку.