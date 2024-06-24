В Євросоюзі обдумають ситуацію в Грузії і можливі санкції через затвердження Тбілісі закону про "іноагентів", пише Эхо Кавказа, цитуючи Високого представника ЄС Жозепа Борреля.

ЄС може накласти санкції на Грузію

Як зауважив Високий представник, наразі немає конкретних рішень щодо накладання обмежень на Грузію. Водночас у короткостроковій перспективі є заходи, яких можна вжити. Боррель назвав такі можливі санкційні обмеження:

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Припинення підтримки через Європейський фонд миру (30 мільйонів євро допомоги, виділені на оборону та безпеку в межах європейської політики миру). Припинення політичних контактів на високому рівні (скасування двосторонніх візитів, зустрічей та заходів на високому рівні з боку ЄС та держав-членів). Розгляд можливості припинення певної частини фінансової підтримки, яка надходить безпосередньо до уряду Грузії.

"Якщо уряд продовжить іти тим же шляхом, продовжить робити те, що робить, ці двері [для вступу до ЄС – ред.] будуть закриті. І грузинський народ заплатить за наслідки, постраждає від того, що європейську перспективу буде знижено або навіть скасовано. Ми говоримо про серйозні речі. Якщо так триватиме, двері до Європейського Союзу не будуть відкриті", – додав Боррель.

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Також у разі погіршення ситуації можуть накласти обмеження щодо безвізового режиму для представників уряду Грузії та дипломатів, санкції щодо осіб та органів, причетних до порушень прав людини та призупинення діалогу з грузинським урядом на політичному рівні.

Закон про "іноагентів" – що відомо

28 травня парламент Грузії не взяв до уваги мотивованих зауважень президентки Саломе Зурабішвілі, подолав її вето й остаточно затвердив закон.

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1 травня парламент Грузії ухвалив у другому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", або закон про "іноагентів", який спровокував масові протести й наразився на критику Заходу. Для визначення відповідних організацій "іноагентів" та перевірки виконання вимог закону Міністерство юстиції Грузії в будь-який момент може проводити моніторинг, а уповноважений чиновник – отримати необхідну інформацію, наприклад, персональні дані.

У повідомленні зазначається, що за законопроєкт у другому читанні, як і в першому, проголосували 83 депутати, переважно з провладної "Грузинської мрії", проти були 23 парламентарі.