Служба безпеки України повідомила про підозру очільнику Чеченського університету спецназу ім. Путіна Байбетару Вайханову, який організовує підготовку бойовиків для окупаційних угруповань РФ, повідомляє пресцентр СБУ.

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Фігурант входить до найближчого оточення Кадирова, за вказівкою якого з початку повномасштабного вторгнення у навчальному закладі пройшли вишкіл понад 40 тис. російських військових.

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Серед них – бойовики 78-го моторизованого полку спецпризначення “Північ-Ахмат” та полків “Ахматросія”, “Ахмат-Чечня” 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії РФ.

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Усі вони беруть безпосередню участь у бойових діях проти Сил оборони України на східному та південному фронтах.

Спершу ніж потрапити на передову слухачі університету проходять тижневу підготовку на базі навчального закладу у Гудермесі.

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Там з ними проводять комплексну тактичну, вогневу, інформаційно-ідеологічну та медичну підготовку.

Після закінчення курсів бойовиків перекидають у найгарячіші точки фронту, де їх використовують для штурмів позицій Сил оборони.

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Також під керівництвом фігуранта на базі його університету з листопада 2023 року налагоджено виробництво FPV-дронів, а також навчання пілотів БПЛА.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Вайханову про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (пособництво у веденні агресивної війни).

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти України.

СБУ оголосила підозру у підтримці війни російському актору

Служба безпеки зібрала доказову базу на російського актора і музиканта з Віталія Гогунського, який публічно підтримує війну Росії проти України.

Зловмисник бере активну участь у пропагандистських акціях на тимчасово окупованих Росією територіях України.

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При цьому виступає із «патріотичними» піснями на концертах перед сім’ями учасників т.зв. «СВО» та перед російськими бойовиками, які брали участь у війні проти України.

Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років. Оскільки фігурант переховується від правосуддя на території РФ, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.