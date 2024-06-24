Араванський районний суд у Киргизстані виніс вирок громадянину КР, обвинуваченого в участі у війні в Україні у складі російських військ. Чоловіка засудили до п’яти років позбавлення волі.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Радіо Азаттик.

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Громадяна Киргизстану посадили через участь у війні на боці РФ

Рішення було ухвалене у травні, однак про нього стало відомо лише зараз. Відбуватиме покарання чоловік у колонії загального режиму.

Суд визнав чоловіка, ім’я якого не називається повністю, винним за статтею 256 («Участь громадянина КР у збройних конфліктах чи воєнних діях на території іноземної держави або проходження підготовки для вчинення терористичного акту») КК та засудив до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років із конфіскацією майна.

Однак у зв’язку з 30-річчям ухвалення Конституції Киргизстану і 75-річчям Загальної декларації прав людини обвинуваченому скоротили термін покарання згідно із законом про помилування, а також за рахунок того, що один день у СІЗО рахують за два.

Обвинувачений подав апеляцію на вирок.

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Участь громадян Киргизстану у війні проти України - що відомо

Першим зареєстрованим фактом участі громадянина Киргизстану у війні проти України був Аскар Кубаничбек-уулу. Його засудили за аналогічним звинуваченням.

У 2023 році Кубаничбек-уулу засудили до 10 років позбавлення волі, але потім Верховний суд КР скасував рішення попередніх інстанцій і відправив справу на перегляд.

У квітні Кубаничбек-уулу втік до Росії. У середині червня стало відомо, що він підписав новий контракт із російською армією і планує знову вирушити на війну.