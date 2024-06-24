Вдень російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Покровську, що на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинули четверо осіб. Постраждали 40 жителів Покровська, серед них троє дітей, повідомила прокуратура Донецької області.

Атака на Покровськ - що відомо

«Серед поранених троє дітей: двоє дівчат віком 11 і 12 років та 12-річний хлопець», - йдеться у повідомленні.

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У прокуратурі нагадали, що 24 червня о 12:00 армія РФ здійснила ракетний обстріл Покровська. Через пів години ворог завдав по прифронтовому місту повторного удару. Зафіксовано влучання по приватному сектору та об’єкту цивільної інфраструктури.

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За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

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«Попередньо, російські окупанти використали ракети «Іскандер-М», - зазначили в прокуратурі.