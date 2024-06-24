Сукупний дохід лідерів добувної промисловості у 2023 році склав 365,26 млрд гривень, що на 11% більше за показники до початку повномасштабної війни, повідомив Опендатабот.

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Лідером списку стала державна "Укрнафта", яка збільшила дохід у 2,3 рази за 2023 рік до 95,17 млрд грн. Це 26% від загального доходу топу добувної промисловості. Окрім цього, "Укрнафта" також отримала найбільший прибуток серед усіх компаній, тобто 25,74 млрд грн.

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Компанія "Укргазвидобування", що була минулорічним лідером, посіла друге місце. Підприємство збільшило дохід на 9%, але чистий прибуток зменшився у 19 разів у 2023 році. Ці дві державні компанії заробили половину від усього доходу лідерів добувної промисловості, тобто 189 млрд грн.

Водночас 41% доходів лідерів розділили між собою шість компаній групи СКМ Ріната Ахметова. П’ять із них отримали чистий прибуток на суму 32,35 млрд грн.

Але Центральний ГЗК зазнав збитків у розмірі 1,33 млрд грн. Серед компаній цієї групи, що збільшили свій дохід у 2023 році, треба зазначити Північний ГЗК, що збільшив прибуток на 44%, Збагачувальну фабрику Свято-Варваринську, яка візначилася зростанням доходів на 32% та ШУ Покровське – на 14%. Доходи Нафтогазвидобування та Центрального ГЗК зменшилися на 35% і 31% відповідно, а ДТЕК Павлоградвугілля – на 6%.

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Також у топ потрапили дві компанії FERREXPO AG, пов’язані з Костянтином Жеваго. Їхній сукупний дохід за 2023 рік зменшився майже на третину порівняно з поппереднім роком: Полтавський ГЗК – на 33%, Єристівський ГЗК – на 32%. Ці два підприємства отримали сукупний прибуток у розмірі 970,7 млн грн.

Девять з десяти компаній у списку змогли отримати прибутки минулоріч – 62,11 млрд грн. У 2022 році прибутковими виявились лише 6 компаній з десяти.

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Раніше місця в топі посідав Інгулецький ГЗК, проте його дохід цьогоріч зменшився на 32%. Також у минулорічному списку було Укрнафтобуріння. До квітня 2023 року підприємство входило до групи компаній Ігоря Коломойського, але пізніше перейшло у власність держави. Зараз компанія перебуває під управлінням "Укрнафти".