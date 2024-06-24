Президент України Володимир Зеленський сьогодні замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова, повідомив Президент у вечірньому зверненні.

Відповідні укази з'явилися на сайті Президента.

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Зеленський провів кадрові зміни в ЗСУ - подробиці

"Я ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова", – зазначив Президент.

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Також Президент провів нараду з військовими щодо ситуації на ключових напрямках.

"Була сьогодні доповідь і щодо Покровська – обов’язково відповімо Росії на цей удар", – додав Зеленський.

Президент представив сьогодні нового керівника Управління державної охорони та відзначив державними нагородами України воїнів із Центру спецоперацій "А" СБУ.

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Також Зеленський нагадав про приєднання Малаві до комюніке Саміту миру.

Андрій Гнатов - що відомо

Він є колишнім начальником штабу і заступником командувача військ оперативного командування "Південь".

Навесні 2023-го був керівником оборони Бахмута. До служби в ОК "Південь" він очолював 36-ту бригаду морської піхоти, яка сформована з підрозділів-вихідців з Криму. Гнатов також служив на півострові до його окупації Росією.