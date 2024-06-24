Німеччина передала Україні 41 вантажівку Mercedes Arocs, машини надійдуть у розпорядження Державної прикордонної служби.

Про це повідомив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер. 

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Німецькі партнери передали ДПСУ вантажівки - подробиці

Представник Німеччини опублікував фото з церемонії передачі машин, що проходила у Києві. 

"41 вантажівка Mercedes Arocs допоможе підрозділам Прикордонної служби забезпечити логістику на фронті. Це ще один внесок Німеччини у підтримку оборонної боротьби України проти російського агресора", – зазначив Мартін Єгер.  

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Допомога Україні від Німеччини - подробиці

На початку червня Німеччина передала новий великий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли реактивні системи HIMARS, засоби для ППО, танки тощо.

У травні німецькі партнери передали великий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли танки, машини та запчастини, боєприпаси тощо.

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Наразі немає конкретних рішень, проте є заходи, яких можна вжити, зокрема припинення певної частини фінансової підтримки, яка надходить безпосередньо до уряду.

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявляла, що Німеччина передасть Україні ще один зенітно-ракетний комплекс Patriot для посилення ППО країни.

Німецький уряд послабив обмеження у використанні німецької зброї з метою атак по цілях в Росії. Рішення було результатом посилення російських атак у прикордонній зоні Харківської області.

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