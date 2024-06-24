"41 вантажівка Mercedes Arocs допоможе підрозділам Прикордонної служби забезпечити логістику на фронті. Це ще один внесок Німеччини у підтримку оборонної боротьби України проти російського агресора", – зазначив Мартін Єгер.

Представник Німеччини опублікував фото з церемонії передачі машин, що проходила у Києві.

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Про це повідомив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер.

Німеччина стоїть на боці України. 41 вантажівка Mercedes Arocs допоможе підрозділам Прикордонної служби забезпечити логістику на фронті. Це ще один внесок Німеччини у підтримку оборонної боротьби України проти російського агресора. #StandWithUkraine pic.twitter.com/Q3p8EptwyH

Допомога Україні від Німеччини - подробиці

На початку червня Німеччина передала новий великий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли реактивні системи HIMARS, засоби для ППО, танки тощо.

У травні німецькі партнери передали великий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли танки, машини та запчастини, боєприпаси тощо.

Більше по темі Євросоюз обговорює санкції проти Грузії через закон про "іноагентів" Наразі немає конкретних рішень, проте є заходи, яких можна вжити, зокрема припинення певної частини фінансової підтримки, яка надходить безпосередньо до уряду.

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявляла, що Німеччина передасть Україні ще один зенітно-ракетний комплекс Patriot для посилення ППО країни.

Німецький уряд послабив обмеження у використанні німецької зброї з метою атак по цілях в Росії. Рішення було результатом посилення російських атак у прикордонній зоні Харківської області.