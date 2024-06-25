Росія завдала 457 ударів по Запорізькій області впродовж доби, поінформував очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

РФ обстрілює Запорізьку область

Під обстріли потрапили 8 населених пунктів: Оріхів, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Левадне, Малинівка, Степногірськ.

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Ворожі сили застосували 182 БпЛА різних типів і здійснили 20 обстрілів із РСЗВ та 255 із артилерії.

За словами Федорова, надійшли 9 повідомлень про руйнування житла, але мирне населення не постраждало.

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Останній обстріл Запоріжжя – що треба знати

Нагадаємо, що за попередню добу ворог обстріляв територію Запорізького регіону 518 разів.

Зазначалося, що під обстрілами опинились Оріхів, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Левадне, Верхня Терса, Кам’янське та Малинівка. 

Для удару РФ використала 193 дрони різних типів і здійснила 29 обстрілів із РСЗВ та 294 з артилерії, а під удари авіації потрапили Верхня Терса та Кам’янське.

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