За словами Федорова, надійшли 9 повідомлень про руйнування житла, але мирне населення не постраждало.

Ворожі сили застосували 182 БпЛА різних типів і здійснили 20 обстрілів із РСЗВ та 255 із артилерії.

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Останній обстріл Запоріжжя – що треба знати

Нагадаємо, що за попередню добу ворог обстріляв територію Запорізького регіону 518 разів.

Зазначалося, що під обстрілами опинились Оріхів, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Левадне, Верхня Терса, Кам’янське та Малинівка.

Для удару РФ використала 193 дрони різних типів і здійснила 29 обстрілів із РСЗВ та 294 з артилерії, а під удари авіації потрапили Верхня Терса та Кам’янське.