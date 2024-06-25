Двоє неназваних офіційних осіб США повідомили інформагенції Associated Press (AP), що у вівторок Сполучені Штати можуть надіслати Україні новий пакет військової допомоги на суму 150 мільйонів доларів.

Фінансування буде надано в рамках пакету допомоги на 61 мільярд доларів, схвалених США у квітні. Востаннє Сполучені Штати виділили Україні 225 мільйонів доларів 7 червня.

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Очікується, що новий пакет військової допомоги включатиме ракети для РСЗВ HIMARS, які, за словами українських військових, протягом останніх тижнів застосовувалися по цілях на території Росії, що кардинально змінило хід війни.

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Ракети HIMARS можуть долати більшу відстань, аніж ATACMS, які здебільшого застосовувалися донедавна. Згідно з повідомленням AP, американські високопосадовці не підтвердили, чи містить останній пакет ATACMS, але запевнили, що там не буде касетних боєприпасів.

У понеділок Білий дім також оголосив, що після жорстокої атаки РФ на друкарські підприємства в Україні США профінансують друк понад 3 мільйонів підручників для українських школярів.

«Завдаючи ударів по українських друкарнях, Росія прагне перешкодити виробництву українських підручників і освіті українських дітей, – заявив CNN радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван. – Ми не дозволимо Росії досягти успіху».

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Зеленський вдруге за чотири місяці змінив командувача Об'єднаних сил ЗСУ

Після чотирьох місяців роботи з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ було звільнено генерал-лейтенанта Юрія Содоля через ймовірну некомпетентність та зловживання владою.

«Я прийняв рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля бригадним генералом Андрієм Гнатовим», – заявив Зеленський у відеозверненні в понеділок.

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Содоль був призначений на посаду в лютому замість генерала Сергія Наєва. Раніше він був командувачем Морської піхоти України, брав участь в обороні Маріуполя, очолював війська в боях під Волновахою.

До того Гнатов служив у лавах Морської піхоти.

Зеленський зробив таку заяву після розслідування щодо Содоля через критику з боку начальника штабу бригади Національної гвардії «Азов» Богдана Кротевича, який надіслав скаргу до СБУ, звинувативши Содоля в некомпетентності.