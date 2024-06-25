Двоє неназваних офіційних осіб США повідомили інформагенції Associated Press (AP), що у вівторок Сполучені Штати можуть надіслати Україні новий пакет військової допомоги на суму 150 мільйонів доларів.
Фінансування буде надано в рамках пакету допомоги на 61 мільярд доларів, схвалених США у квітні. Востаннє Сполучені Штати виділили Україні 225 мільйонів доларів 7 червня.
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Очікується, що новий пакет військової допомоги включатиме ракети для РСЗВ HIMARS, які, за словами українських військових, протягом останніх тижнів застосовувалися по цілях на території Росії, що кардинально змінило хід війни.
Ракети HIMARS можуть долати більшу відстань, аніж ATACMS, які здебільшого застосовувалися донедавна. Згідно з повідомленням AP, американські високопосадовці не підтвердили, чи містить останній пакет ATACMS, але запевнили, що там не буде касетних боєприпасів.
У понеділок Білий дім також оголосив, що після жорстокої атаки РФ на друкарські підприємства в Україні США профінансують друк понад 3 мільйонів підручників для українських школярів.
«Завдаючи ударів по українських друкарнях, Росія прагне перешкодити виробництву українських підручників і освіті українських дітей, – заявив CNN радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван. – Ми не дозволимо Росії досягти успіху».
Зеленський вдруге за чотири місяці змінив командувача Об'єднаних сил ЗСУ
Після чотирьох місяців роботи з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ було звільнено генерал-лейтенанта Юрія Содоля через ймовірну некомпетентність та зловживання владою.
«Я прийняв рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля бригадним генералом Андрієм Гнатовим», – заявив Зеленський у відеозверненні в понеділок.
Содоль був призначений на посаду в лютому замість генерала Сергія Наєва. Раніше він був командувачем Морської піхоти України, брав участь в обороні Маріуполя, очолював війська в боях під Волновахою.
До того Гнатов служив у лавах Морської піхоти.
Зеленський зробив таку заяву після розслідування щодо Содоля через критику з боку начальника штабу бригади Національної гвардії «Азов» Богдана Кротевича, який надіслав скаргу до СБУ, звинувативши Содоля в некомпетентності.
ЄС надасть Києву перші 1,4 мільярда євро із заморожених російських активів попри заперечення з боку Угорщини
У понеділок ЄС схвалив перший пакет військової допомоги для України із заморожених російських активів на суму 1,4 мільярда євро, повідомляє агенція Франс Пресс (AFP). В ЄС заявили, що до кінця року надійде ще 1 мільярд євро.
У травні країни ЄС погодили надання Києву 3 мільярдів євро з прибутків від заморожених російських активів, які надійшли до міжнародного депозитарія Euroclear, що базується в Бельгії.
ЄС ухвалив таке рішення попри заперечення з боку Угорщини. Її проросійський прем'єр-міністр Віктор Орбан намагається зірвати майже кожну спробу надати допомогу Україні. В AFP повідомили, що «інші 26 держав-членів ЄС шукають законний шлях, щоб розблокувати кошти без схвалення Угорщини».
Після початку російського вторгнення в Україну європейські банки заморозили близько 200 мільярдів євро російських активів.
«Не самі активи, а прибутки від російських активів, заморожених у Європі, будуть якнайшвидше використані на користь України», — заявив Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель.
Тим часом Будапешт обурюється через дедалі більше ігнорування його позиції.
«Повністю нехтуючи європейськими правилами, Угорщину виключили з процесу ухвалення рішень, — поскаржився міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. – Вони перейшли червону лінію. Ще ніколи так безсоромно не зневажали загальноєвропейські правила».
У Держдепартаменті США стверджують, що Північна Корея передала Росії ракети, та стурбовані тим, що навзамін країна може отримати ядерну зброю
У понеділок заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл заявив на конференції з питань зовнішньої політики, що перший за майже чверть століття візит Путіна до Північної Кореї минулого тижня може спровокувати кроки, які призведуть до кризи в країнах Північно-Східної Азії.
Кемпбелл заявив, що в результаті зустрічі РФ отримала від Північної Кореї «майже цілий потяг» артилерійських боєприпасів і ракет великої дальності. Він додав, що Держдепартамент дуже стурбований тим, що Пхеньян може отримати навзамін.
«Гадаємо, ведуться дискусії про те, що Північна Корея може отримати в обмін. Це може стосуватися розробки ядерної зброї або ракет великої дальності», – пояснив Кемпбелл.
Він додав, що Китай також занепокоєний тим, що Росія може спонукати лідера Північної Кореї Кім Чен Ина до провокаційних дій.
«Вважаю справедливим зазначити, що Китай також стурбований цим, – сказав він. – Таке партнерство має обмеження, проте його не можна ігнорувати».