У понеділок, 24 червня, відбулися два матчі Євро-2024:

Група B. Албанія – Іспанія – 0:1.

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Група B. Хорватія – Італія – 1:1.

Збірна Іспанії перемогла Албанію

Футболісти Іспанії на "Меркур Шпіль-Арені" у Дюссельдорфі обіграли збірну Албанії – 1:0.

У піренейців відзначився форвард "Барселони" Ферран Торрес (13).

Фото: AFP

Паритет між Хорватією та Італією

Матч третього туру в групі В між збірними Хорватії та Італії завершився внічию – 1:1.

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Рахунок на "Ред Булл Арені" у Лейпцигу на 55-й хвилині зустрічі відкрив нападник балканців Лука Модрич – після невдалого пенальті на 54-й хвилині. У компенсований час паритет відновив форвард апеннінців Маттія Дзакканьї (90+8).

Іспанія та Італія продовжать боротьбу у плей-офф.

Фото: AFP

Третій тур Євро-2024: розклад матчів 25 червня

У вівторок відбудуться чотири матчі:

Група D. 19:00. Нідерланди – Австрія (Берлін).

Група D. 19:00. Франція – Польща (Дортмунд).

Група C. 22:00. Англія – Словенія (Кельн).

Група C. 22:00. Данія – Сербія (Мюнхен).

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Результати матчів Євро-2024 23 червня

Нагадаємо, що в десятий день чемпіонату відбулися матчі: між Швейцарією та Німеччиною (1:1) і Шотландією та Угорщиною (0:1).

Коли гратиме Україна на Євро-2024

Середа, 26 червня, 19:00: Україна – Бельгія (Штутгарт).