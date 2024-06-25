У понеділок, 24 червня, відбулися два матчі Євро-2024:
Група B. Албанія – Іспанія – 0:1.
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Група B. Хорватія – Італія – 1:1.
Збірна Іспанії перемогла Албанію
Футболісти Іспанії на "Меркур Шпіль-Арені" у Дюссельдорфі обіграли збірну Албанії – 1:0.
У піренейців відзначився форвард "Барселони" Ферран Торрес (13).
Паритет між Хорватією та Італією
Матч третього туру в групі В між збірними Хорватії та Італії завершився внічию – 1:1.
Рахунок на "Ред Булл Арені" у Лейпцигу на 55-й хвилині зустрічі відкрив нападник балканців Лука Модрич – після невдалого пенальті на 54-й хвилині. У компенсований час паритет відновив форвард апеннінців Маттія Дзакканьї (90+8).
Іспанія та Італія продовжать боротьбу у плей-офф.
Третій тур Євро-2024: розклад матчів 25 червня
У вівторок відбудуться чотири матчі:
Група D. 19:00. Нідерланди – Австрія (Берлін).
Група D. 19:00. Франція – Польща (Дортмунд).
Група C. 22:00. Англія – Словенія (Кельн).
Група C. 22:00. Данія – Сербія (Мюнхен).
Результати матчів Євро-2024 23 червня
Нагадаємо, що в десятий день чемпіонату відбулися матчі: між Швейцарією та Німеччиною (1:1) і Шотландією та Угорщиною (0:1).
Коли гратиме Україна на Євро-2024
Середа, 26 червня, 19:00: Україна – Бельгія (Штутгарт).