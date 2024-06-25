Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України Миколі Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі, повідомили в ДБР.

Миколі Тищенку повідомили про підозру

Як зазначили в ДБР, 20 червня в Дніпрі група осіб за вказівкою нардепа позбавила волі потерпілого, тобто колишнього військовослужбовця ЗСУ. Його утримували протягом певного часу та завдали тілесних ушкоджень. Як встановило слідство, це зробили за попередньою змовою групи осіб із застосуванням фізичної сили та спецзасобів.

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Фото: Державне бюро розслідувань

Яке покарання загрожує Миколі Тищенку

Під час обшуку депутату повідомили про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

Йому загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі.

Наразі Офіс Генпрокурора обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Фото: Державне бюро розслідувань

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Також Тищенко розбив свій телефон під час обшуків, щоб не віддавати його слідству як речовий доказ.