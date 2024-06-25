Міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що уряд Угорщини має намір блокувати виділення Україні 6,5 млрд євро з Європейського фонду миру, пише The Budapest Times.

Угорщина заблокує кошти для України з Європейського фонду миру

Як зазначив міністр, Угорщина хоче оскаржити рішення ЄС про €1,4 млрд на зброю для України.

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"Будапешт не давав згоди на такі дії, а Брюссель не може вчиняти жодних дій, якщо немає одноголосної підтримки", – наголосив Сійярто. 

Він також вважає, що ігнорування потреб і прав Угорщини в Євросоюзі є "перетином червоної лінії". Окрім цього, посадовець додав, що політика тренування українських військ європейськими інструкторами є "надзвичайно небезпечним рішенням".

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Угорщина отримає менш значущу посаду в наступному складі Єврокомісії

Нагадаємо, що національні уряди ЄС у травні зазначили, що не бажають надавати Угорщині права на керівництво будь-якою потужною посадою.

Також зазначалося, що уряди та наступний обраний президент Комісії повинні вибрати наступних членів комісії, і це не буде "випереджати їхні рішення".

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Першу партію, яку країни-учаснки чеської ініціативи обіцяли надати в червні, вже доставили в Україну.

Раніше один із дипломатів висловив занепокоєння щодо ролі угорського комісара Варгеї у переговорах про вступ України до ЄС через відкритий виступ Угорщини проти членства України.

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