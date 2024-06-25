Міський голова та голова районної ради одного з міст Закарпатської області продавали за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 гектари, повідомили в СБУ.
СБУ викрила мера-корупціонера
Як зазначили в Службі безпеки, голова районної ради є впливовим авторитетом у кримінальному середовищі регіону, якого раніше двічі обирали нардепом, зокрема від забороненої зараз "Партії регіонів".
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На сесії міськради міський голова забезпечив прийняття рішення про продаж ділянки за ціною, яку занизив у майже 9 разів. Покупцем ділянки виступило приватне товариство, контрольоване головою районної ради.
Згідно з даними СБУ, за "занижений висновок" власникам компанії-оцінювачки дали хабар.
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У такий спосіб землю з ринковою вартістю 84,6 млн грн продали за 9,6 млн грн. Також мер міста особистим рішенням надав товариству розтермінування платежу на 6 місяців.
Яке покарання загрожує посадовцям
Фігурантам повідомлять про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
- ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);
- ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги).