Міський голова та голова районної ради одного з міст Закарпатської області продавали за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 гектари, повідомили в СБУ.

СБУ викрила мера-корупціонера

Як зазначили в Службі безпеки, голова районної ради є впливовим авторитетом у кримінальному середовищі регіону, якого раніше двічі обирали нардепом, зокрема від забороненої зараз "Партії регіонів".

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На сесії міськради міський голова забезпечив прийняття рішення про продаж ділянки за ціною, яку занизив у майже 9 разів. Покупцем ділянки виступило приватне товариство, контрольоване головою районної ради.

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Згідно з даними СБУ, за "занижений висновок" власникам компанії-оцінювачки дали хабар.

Фото: Служба безпеки України

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У такий спосіб землю з ринковою вартістю 84,6 млн грн продали за 9,6 млн грн. Також мер міста особистим рішенням надав товариству розтермінування платежу на 6 місяців.

Яке покарання загрожує посадовцям

Фігурантам повідомлять про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
  • ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);
  • ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги).
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