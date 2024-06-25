Триденний фестиваль високого мистецтва Kyiv Art Sessions, на якому будуть представлені українське візуальне мистецтво, музика та кіно з публічними обговореннями, відбудеться 28-30 червня 2024 року в Old Sessions House у Лондоні.

Організатори - культурний центр Дом Майстер і благодійна організація Art Shield. Мета фестивалю — популяризувати українське високе мистецтво у Великій Британії — країні, яка є справжньою партнеркою України в нинішньому екзистенційному протистоянні добра і зла.

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Особливою родзинкою програми фестивалю є ексклюзивна виставка знакової фігури в історії українського сучасного мистецтва, українського авангарду — Олександра Дубовика. В експозиції будуть представлені роботи художника, написані у 2022-2024 рр., зокрема твір «Постулат», який прикрасив афішу лондонського фестивалю.

Олександр Дубовик – невтомний амбасадор української культури. Художник-філософ, спадщина якого належить до європейської художньої традиції, розповів про свою філософію, про своє коріння, про сьогодення та майбутнє України та людства від першої особи спеціально для Kyiv Post.

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Олександра Дубовик про батьків

Мій батько Михайло Дубовик назвав мене на честь свого друга Олександра Довженка. Тато входив до відомого літоб’єднання «Плуг».

Незадовго до Другої світової війни його поезії видали з передмовою Максима Рильського. Я добре пам’ятав, що ходив до україномовного садочка, а потім до української школи. Вдома батьки розмовляли виключно українською мовою.

У 1941 році дуже хворого батька репресували. Мені тоді було 10 років, я став сином так званого «ворога народу». І тоді ще зовсім дитиною зрозумів, що моє подальше життя буде під загрозою. Якщо мені щось і давалося за радянських часів, то все в останню чергу. А коли надумав вступити до інституту, то мав бути одним із найкращих.

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Моя мама була педагогом, професором Київського педагогічного інституту. Мама не дуже хотіла мені розповідати про деталі минулого. Ми з нею виживали.

Про творчі трансформації

Я здобув класичну академічну освіту. У середині 50–х років, коли був студентом київського Художнього інституту, нас суворо муштрували. По закінченні інституту я вийшов реалістом. Проте з середини 60-х зі мною почали відбуватися серйозні трансформації… Я зажадав отримувати чисту радість від творчості. З кінця 60-х мої роботи перестали брати на виставки, і це тривало кілька десятиліть. Так мені судилося зосередитися на тому, що вважав важливим саме для себе. Це був дуже важкий, виснажливий, але водночас надзвичайно плідний період. Я жадібно відкривав для себе інформацію про те, що відбувається у сучасному художньому світі, займався самоосвітою, у Голосіївській бібліотеці іноземної літератури знайшов американські, японські, швейцарські, англійські, італійські мистецькі журнали ... Так, долаючи радянські інформаційні блокади, я складав уявлення про актуальний мистецький процес. Коли з'явився мій «букет», а слідом за ним інші мої знаки, я зрозумів, що все вже знав, передчував...

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Про живопис, що не горить

Я намагався спалити свої роботи. Однак … це не було акцією протесту. У середині 80‑х, коли переїжджав з майстерні на території Києво-Печерської Лаври до іншої майстерні на Оболонь, я розгублено стояв перед численними полотнами, які треба було пакувати, невідомо де зберігати… Я просто впав у відчай від того, що треба знову кудись тягнути все це. (Усміхається.). Тоді взяв та склав їх у піраміду у дворі майстерень та підпалив. Але втрутилися квантові справи (усміхається.): зненацька з'явилася моя дружина Іра, яка вихопила їх з вогню. Вона ніколи в цей час не приходила... Мине час, буду мандрувати світом, мої картини знайдуть своє місце у колекціях топових музеїв… Чи думав я про такі речі тоді, коли кидав у вогонь свої полотна на території Лаври?

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Про Україну

Для України все, що відбувається нині, — і виклик, і фантастична можливість. Ми побачили себе не мурашками малесенькими, а власниками своєї долі. Наш алфавіт, наше мистецтво, наш спосіб бачення… Я думаю, Україна пройде цей іспит, і на нас чекає велике майбутнє. І це майбутнє прийде.

Ставлення до України змінюється, Україна нарешті починає думати про себе як індивідуальність. Ми зібрали понад сто країн (Глобальний саміт миру в Швейцарії 15-16 червня 2024 року — ред.) — це диво. Ми не усвідомлюємо, що це диво! І бачу величезне значення всього цього. Ми живемо у драматичному часовому зламі. І ми не знаємо, як і що відбудеться завтра. Але те, що відбулося, нікуди не дінеться, це вже пам‘ять історії, пам‘ять народу, кожного з нас про те, що ми можемо, що ми живі й керуємо своїм життям. У нас народжуються й повинні народжуватися великі ідеї, які б відповідали часу. Як, наприклад, мій маніфест «Білий букет» (такі маніфести з‘являлися на початку ХХ століття, потім традицію втратили).

Про «Букет»

Філософія «Білого букету» — це ідея єдності, яка існувала завжди, але вона змінювалася, приймала різні форми. «Білий букет» — досвід спіклування зі світом. Букет — це символ гармонії, цілісності, охоронна грамота людства. Це перша універсальна ідея. «Білий букет» — це світ у процесі творення, а не руйнації. «Білий букет» як один із символів українського духу, української ідеї. Як символ нинішньої цивілізації в часи її переходу в іншу парадигму. «Білий букет» — символ Духовності та позачасових цінностей.

(Символ «Букет» подарував назву фестивалю високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage. І «Букет» буде присутній у соло-виставці Дубовика в Лондоні — ред.)

Про Постулат як символ лондонського фестивалю

Постулат — це програма, свого роду мандала бачення світу, де поєднуються речі конкретні й трансцедентні. Три основні знаки, присутні на афіші, три позиції: енергія, людина й трансцедентність. Ці три блоки бунтують, тривожать і доповнюють одне одного. Мистецтво, якщо ідея глибока й хороша, звертається до почуттів людини, до Всесвіту. Отже, Постулат звертається до кожного й людства взагалі.

P.S. За лінком програма фестивалю Kyiv Art Session in Old Session House, що відбудеться 28-30 червня у Лондоні.

Вхід на перший день фестивалю за попередньою реєстрацією.

Вхід на другий та третій день — вільний!