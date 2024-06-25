Сьогодні, 25 червня, в Ольховатському районі Воронезької області РФ бійці ГУР влучили в польовий склад боєприпасів армії РФ, поінформувало ГУР.

ГУР знищило склад боєприпасів РФ – що відомо

Як повідомляється, операцію здійснювали бійці Департаменту активних дій ГУР МО України.

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"Вночі на майданчиках зі снарядами, чия загальна площа становить 3500 квадратних метрів, виникла пожежа з детонацією та триває досі. З огляду на розміри складу, схоже, вибухатиме ще довго", – наголосили в ГУР.

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Своєю чергою, російський новинний Телеграм-канал ASTRA зауважив, що атаку здійснили близько 2:30 ночі 25 червня 2 безпілотниками. Обидва дрони влучили по території військової частини, внаслідок чого спалахнули два склади з боєприпасами. Там зберігалися понад 3 тисячі снарядів.