Зазначається, що це рішення є першим, в якому міжнародна судова інстанція визнала РФ відповідальною за політику масштабних та систематичних порушень різноманітних прав та свобод людини на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь.

"Сьогодні, 25 червня 2024 року рішенням по суті зведено нанівець десятирічні розповіді Росії, що права людини в Криму дотримуються!", - зазначила Сокоренко.

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) 25 червня оголосив рішення в першій міждержавній справі «Україна проти Росії (щодо Криму)». Зокрема, ЄСПЛ визнав порушеннями застосування російського законодавства, незаконні суди, примусову зміну громадянства, повідомила Уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко.

Як зазначила Уповноважена у справах ЄСПЛ, це рішення унікальне - ряд висновків та порушень за Конвенцією сьогодні ЄСПЛ визнав вперше в своїй практиці (застосування російського законодавства, незаконні суди, примусова зміна громадянства) та важливий етап, результат на шляху до притягнення Росії до міжнародно-правової відповідальності.

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Справа «Україна проти Росії (щодо Криму)» - що варто знати

Справа «Україна проти Росії (щодо Криму)» стосується порушень Росією на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь низки статей Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод: 2 (Право на життя); 3 (Заборона катування); 5 (Право на свободу та особисту недоторканність); 6 (Право на справедливий суд); 8 (Право на повагу до приватного і сімейного життя); 9 (Свобода думки, совісті та релігії); 10 (Свобода вираження поглядів) та інших.

У січні 2021 року Європейський суд з прав людини оголосив про часткову прийнятність справи «Україна проти Росії (щодо Криму)» та ухвалив рішення про приєднання до міждержавної справи «Україна проти Росії» щодо політичних в’язнів.

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13 грудня 2023 року ЄСПЛ провів засідання по суті у межах цієї справи, на якому Україна доводила ЄСПЛ, які саме порушення прав людини вчиняє Російська Федерація на окупованій території. Йшлося про існування системної адміністративної практики порушень прав людини з боку Росії з часу окупації АР Крим та м. Севастополь.