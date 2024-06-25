Рада Європейського Союзу 25 червня ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту українських біженців до 4 березня 2026 року, повідомляє пресслужба Ради ЄС.

ЄС пролонгував чинність тимчасового захисту для українців - подробиці

"Сьогодні Рада ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2026 року для понад 4 мільйонів українців, які рятуються від російської агресивної війни", - йдеться у повідомленні.

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Ухвалене сьогодні рішення про продовження не змінює рішення від березня 2022 року в частині категорій осіб, на яких поширюється тимчасовий захист, зазначили в Раді ЄС.

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"День за днем Росія тероризує український народ бомбардуваннями. Це небезпечні обставини. Ті, хто втік від російської агресії, можуть і надалі розраховувати на нашу солідарність", — заявила державний секретар Бельгії з питань притулку та міграції Ніколь де Мур.

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Що відомо про тимчасовий захист українських біженців у ЄС

На території Європейського Союзу тимчасовий механізм для захисту українських біженців був запущений 4 березня 2022 року і мав діяти до 4 березня 2025 року.

Тимчасовий захист – це надзвичайний механізм ЄС, який активується у виняткових обставинах, пов’язаних із масовим напливом біженців. Директива ЄС щодо тимчасового захисту була прийнята в 2001 році після масштабного переміщення через збройний конфлікт на Західних Балканах, зокрема з Боснії та Герцеговини та Косово.

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Країни ЄС допомагатимуть повертати українських біженців назад – що відомо

Польща готова посприяти Україні в поверненні додому чоловіків мобілізаційного віку. Країна вже пропонувала Україні допомогу в повернені чоловіків призовного віку для виконання громадянського обов'язку. Утім, уряд не розкрив жодних подробиць щодо механізму повернення.

Також Міністерство внутрішніх справ Чехії запустило пілотний проєкт повернення, завдяки якому біженцям запропонують сплату квитків на автобус коштом держави, а хворим – транспортування в машині швидкої допомоги.

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За перші 4 місяці 2024 року ДПСУ зафіксувала 7,8 млн перетинів кордону українцями. Близько 69 тис. громадян, тобто 1,5% від загальної кількості, не повернулося в країну від початку року. Кількість тих, хто не повернувся, зросла в порівнянні з минулим роком – тоді не повернулося 62 тисячі українців.