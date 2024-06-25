Сьогодні президент Чехії Петр Павел у соцмережі Х заявив про те, що перша обіцяна партія боєприпасів за ініціативою Чехії прибула в Україну деякий час тому.

Перша партія боєприпасів за чеською ініціативою – що відомо

"Перша партія боєприпасів за чеською ініціативою прибула в Україну деякий час тому", зазначив президент Чехії Петр Павел.

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За його словами, чеський уряд робить те, що необхідно.

Чеська ініціатива – що треба знати

У лютому Чехія повідомила про наявність близько 800 тис. одиниць амуніції в третіх країнах, які члени Європейського Союзу можуть закупити й надіслати Україні. Ще в травні чеський уряд уклав контракти на купівлю 180 тисяч снарядів для подальшої передачі Україні. Потім планувалося законтрактувати ще 300 тисяч боєприпасів.

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Нагадаємо, що 9 травня Петр Павел анонсував прибуття близька 180 тис. боєприпасів за чеською ініціативою. Як він зазначав до того, мета такої ініціативи – започаткування довгострокової системи постачання боєприпасів для важкого озброєння Україні, що має змінити ситуацію на фронті. До цього проєкту долучилися близько 20 країн (від Канади, Німеччини та Нідерландів до Польщі), завдяки чому з'явилася можливість надати 500 тисяч артилерійських снарядів для ЗСУ.

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Також 29 травня в Reuters повідомили про отримання першої партії цих снарядів "найближчими днями". Зазначалося, що чеська ініціатива на той момент зібрала вже 1,6 мільярда євро на боєприпаси. Водночас гроші, зібрані на той момент, надійшли від 15 членів ЄС і НАТО. При цьому він не уточнив, які саме країни брали в цьому участь. 

Країни-учасниці чеської ініціативи очікують забезпечити передачу півмільйона артилерійських боєприпасів до кінця року.

 

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