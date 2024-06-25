Сьогодні президент Чехії Петр Павел у соцмережі Х заявив про те, що перша обіцяна партія боєприпасів за ініціативою Чехії прибула в Україну деякий час тому.

Перша партія боєприпасів за чеською ініціативою – що відомо

"Перша партія боєприпасів за чеською ініціативою прибула в Україну деякий час тому", зазначив президент Чехії Петр Павел.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

За його словами, чеський уряд робить те, що необхідно.