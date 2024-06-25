Сьогодні в Павлограді Дніпропетровської області відбулася церемонія прощання з 9-річною Валерією Гудзенко, яка загинула в Німеччині, інформує Суспільне.

У Павлограді прощаються із загиблою Валерією Гудзенко

"У Павлограді на Дніпропетровщині прощаються із загиблою в Німеччині 9-річною Валерією Гудзенко", – йдеться в повідомленні.

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Дівчинку поховали на кладовищі в Павлограді на прохання її батька.

9-річна Валерія Гудзенко загинула в Німеччині – що відомо

Нагадаємо, що 19 червня в лісі поблизу німецького міста Хемніц знайшли тіло дев'ятирічної українки Валерії Гудзенко, яка зникла 3 червня дорогою до школи. У пошуковій операції брали участь 3,5 тисячі поліцейських і рятувальників, водолази, спеціальні собаки, волонтери тощо. Була залучена спецтехніка, зокрема, гелікоптери і дрони.

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Тіло знайшли в лісі, далеко від доріг і домівок, у 4 км від місця проживання. Є всі ознаки того, що дівчинка стала жертвою вбивства.