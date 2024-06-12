У лісі поблизу німецького міста Хемниць знайшли тіло дев'ятирічної українки Валерії, яка зникла 3 червня по дорозі у школу, повідомили представники поліції землі Саксонія, пише Укрінформ.

Тіло дев'ятирічної українки знайшли у лісі біля міста Хемниць у Німеччині - що відомо

«Валерія стала жертвою злочину. Ми розслідуємо справу про вбивство», — повідомив начальник поліції Карстен Кемпф.

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«Всі ці дні ми сподівалися знайти Валерію живою, що це могло бути викрадення… Пошуки велися до 14:30 вчорашнього дня (11 червня), після чого вони були припинені, адже ми, на жаль, в цей час знайшли тіло», - додала очільниця поліції міста Хемниць Менді Кюршнер.

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Вона розповіла про те, що протягом останніх днів було вжито дуже інтенсивних заходів, було опитано понад 400 можливих свідків, перевірено записи з усіх камер спостереження. Шукали в цілому регіоні, в лісі, у воді, за допомогою спецтехніки та собак, було залучено понад 3,5 тисячі поліцейських і рятувальників, десятки волонтерів. Поліцейські перебували в контакті з українськими дипломатами.

Тіло було знайдено в лісі, далеко від доріг і домівок, у 4 км від місця проживання. Час вбивства поки не встановлено, тіло доставлено в Лейпциг. Але зрозумілим є, що дівчина стала жертвою вбивства. Ознак сексуального насильства не виявлено.

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Ніхто не затриманий, підозрюваних немає.

У Німеччині зникла дитина з України - подробиці

У федеральній землі Саксонія 3 червня по дорозі до школи зникла дев'ятирічна українка Валерія.

У пошуковій операції брали участь сотні поліцейських, водолази, спеціальні собаки тощо. Була залучена спецтехніка, зокрема, гелікоптери і дрони.

Валерія з 2022 року проживала в Німеччині з мамою та, за деякими даними, бабусею. Батько Валерії воює на фронті на сході України.

У Німеччині вбили двох українок - що варто знати

У березні цього року поблизу міста Хоккенхайм на березі Рейну знайшли тіло вбитої 27-річної Маргарити Разаз із Харкова. Вона жила в центрі для біженців разом із матір'ю та новонародженою дочкою. Дівчинку Мію невдовзі знайшли.

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А її бабусю, 51-річну Марину Стеценко, спочатку оголосили зниклою безвісти, а згодом знайшли мертвою в озері неподалік Бад-Шенборна.

Підозрюваними у справі проходили 43-річна росіянка та 44-річний німець. За версією слідства, вони вбили матір та бабусю дівчинки, щоб забрати дитину собі. Злочинці заманили біженців, пообіцявши їм допомогти оформити документи у Німеччині.