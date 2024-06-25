Бренд BUDDU разом із реабілітаційним центром Unbroken запустили проєкт, кошти від продажу якого спрямують на психологічне відновлення осіб, які страждають від ПТСР, депресії, панічних атак та РХП, пов'язаних із війною, повідомляють на сайті бренду.

Проєкт "Незламна менталочка" – що відомо

Як зазначили автори, проєкт має підтримати тих, хто потребує психологічної допомоги, зокрема ветеранів, внутрішньо переміщених та інших осіб, які постраждали від воєнних дій. За словами організаторів, бренд прагне привернути увагу до важливості психічного здоров'я, яке часто залишається в тіні фізичних травм, але має не менш значний вплив на життя людей.

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"Нам важливо, аби цей проєкт став платформою, на якій люди змогли би більше дізнатися про важливість ментального здоров'я, та як діяти при ПТСР [посттравматичний стресовий розлад – ред.], панічних атаках, депресії та РХП [розлад харчової поведінки – ред.]", – зазначили організатори.