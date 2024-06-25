Бренд BUDDU разом із реабілітаційним центром Unbroken запустили проєкт, кошти від продажу якого спрямують на психологічне відновлення осіб, які страждають від ПТСР, депресії, панічних атак та РХП, пов'язаних із війною, повідомляють на сайті бренду.

Проєкт "Незламна менталочка" – що відомо

Як зазначили автори, проєкт має підтримати тих, хто потребує психологічної допомоги, зокрема ветеранів, внутрішньо переміщених та інших осіб, які постраждали від воєнних дій. За словами організаторів, бренд прагне привернути увагу до важливості психічного здоров'я, яке часто залишається в тіні фізичних травм, але має не менш значний вплив на життя людей.

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"Нам важливо, аби цей проєкт став платформою, на якій люди змогли би більше дізнатися про важливість ментального здоров'я, та як діяти при ПТСР [посттравматичний стресовий розлад – ред.], панічних атаках, депресії та РХП [розлад харчової поведінки – ред.]", – зазначили організатори.

 

 

 

Проєкт "Незламна менталочка" Фото: Бренд BUDDU
Проєкт "Незламна менталочка" Фото: Бренд BUDDU
Проєкт "Незламна менталочка" Фото: Бренд BUDDU
Проєкт "Незламна менталочка" Фото: Бренд BUDDU

Хто брав участь у фотосесії для бренду BUDDU

Зйомки для презентації проєкту проводились у реабілітаційному центрі, а героями стали військовий Микола Ільченко, який втратив ногу під час виконання бойового завдання, та його дружина Наталія. Чоловік під час відходу хотів забрати пораненого бійця, але наступив на міну.

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Військовий Микола Ільченко. Фото: Бренд BUDDU
Військовий Микола Ільченко. Фото: Бренд BUDDU
Дружина військового Наталія. Фото: Бренд BUDDU
Дружина військового Наталія. Фото: Бренд BUDDU

Отримані від продажу кошти надішлють до центру Unbroken, який займається психологічною підтримкою та реабілітацією постраждалих від воєнних дій. 

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