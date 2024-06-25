Волонтери проєкту "Гвардія помсти" передали снайперці Сил оборони України (СОУ) снайперський комплекс, названий на честь міста Вовчанськ. Як повідомляє кореспондент Kyiv Post, передача відбулася днями у Києві.

Волонтери Юрій Чорноморець і Дмитро Батищев започаткували проєкт "Гвардія Помсти" ще у травні 2023 року. Чорноморець – у минулому снайпер ЗСУ, а нині – військовий волонтер, який завдяки проведеним зборам передав бійцям СОУ вже понад три сотні снайперських комплексів.

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Фото: ексснайпер ЗСУ, волонтер Юрій Чорноморець / Facebook

Вовчанськ став 22-м містом України, яке представлене на фронті іменною снайперською зброєю завдяки цій ініціативі.

Дмитро Батищев уточнює, що насправді гвинтівок від проєкту на фронті більше, адже від Харкова та Миколаєва вже є по дві, Покровськ представлений трьома одиницями зброї, а також воюють гвинтівки помсти за селище Гроза, "Україна" і "Люта Вишиванка".

"Редакція Kyiv Post стала своєрідною "хрещеною" гвинтівки "Вовчанськ", – зазначає волонтер.

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"З вашої публікації про злочини росіян на Харківщині почався медійний старт збору коштів на основу комплексу – снайперську гвинтівку RUGER у 338 калібрі... завдяки ній нас підтримала міська рада Вовчанська", – додає Батищев.

Фото: волонтер Дмитро Батищев / Вадим Фещенко

Паралельно зі збором на далекобійну гвинтівку волонтери збирали й кошти на її обладнання.

"RUGER у 338 калібрі у вмілих руках нашого снайпера буде стріляти на 1900-2000 метрів", – зауважив Чорноморець під час передачі гвинтівки.

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Фото надане Дмитром Батищевим

"Ми додали прекрасний приціл Nightforce Аttacker, найкращий з тих, що сьогодні доступні. У наших планах також дообладнати гвинтівку тепловізійною насадкою, ще надати пристрій нічного бачення, – розповів колишній снайпер ЗСУ.

Також волонтери передали військовій 150 набоїв до снайперського комплексу та навушники.

Снайперка СОУ, імʼя якої не розкривають із міркувань безпеки, приїхала на передачу зброї одразу після виписки зі шпиталю. Після цього вона вирушить на Харківський напрямок, де снайперського прикриття від неї чекають побратими.

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"Ідея проєкту "Гвардія Помсти" проста. Громада кожного міста України може зібрати кошти на далекобійну гвинтівку – основу снайперського комплексу. Обладнання прицілом, сошками та глушником відбувається за рахунок загальних зборів", – пояснює Батищев.

Волонтери запускають черговий збір у рамках народної "Гвардії Помсти" – на снайперську гвинтівку, яка матиме назву міста-героя Охтирки.