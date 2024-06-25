Український ювелірний бренд Dukachi виступив організатором у колабораційному проєкті з Федерацією гімнастики України, як повідомляється на сайті.

Колаборація бренду Dukachi та олімпійської збірної з художньої гімнастики

Бренд організував проєкт, оскільки цього року спортсменки не лише змагатимуться за титули, а й демонструвати, що вони є символами непохитної волі, відваги й незламності духу України в умовах випробувань війни.

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За словами представників бренду, проєкт має на меті показати силу олімпійської команди з художньої гімнастики, нескореність українських спортсменок, їхню витривалість і силу характеру, які вони щодня демонструють на шляху до Олімпійських ігор.

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"За кожним впевненим та граційним рухом дівчат стоїть титанічна робота, роки тренувань, сліз, травми, проте водночас перемоги, тріумфи та щастя. Кожна з них несе в собі глибину та незламність, і стає прикладом, який у найважчі моменти є мотивацією не здаватися", – пояснили в Dukachi.

Олімпійська команда художньої гімнастики в прикрасах бренду Dukachi. Фото: бренд Dukachi

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"Ця команда – це гордість України, адже вони зміцнюють авторитет країни на міжнародній арені, і в такий важкий час для країни ми розуміємо, як важливо підтримувати наших чемпіонів та розказувати про них. Попри міцний характер, дівчатам як ніколи зараз потрібна підтримка, вони повинні відчувати, що за ними стоїть народ, який вірить та розуміє, що кожна перемога дівчат – це перемога всієї країни", – наголосили в бренді.

Де можна переглянути відео з командою художньої гімнастики

Відео презентації спільного проєкту можна переглянути тут: