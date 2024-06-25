Сьогодні ІІ Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт секретаря Ради безпеки Росії, ексміністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова, йдеться у пресрелізі суду.

Судді МКС видали ордери на арешт Шойгу та Герасимова – що відомо

"24 червня 2024 року Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду у складі судді Розаріо Сальваторе Айтала, головуючого, судді Серхіо Херардо Угальде Годінеса та судді Хайкель Бен Махфуда видала ордери на арешт двох осіб, Сергія Кужугетовича Шойгу та Валерія Васильовича Герасимова, у контексті ситуації в Україні, за ймовірні міжнародні злочини, вчинені щонайменше з 10 жовтня 2022 року по щонайменше 9 березня 2023 року", – зазначили в МКС.

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Російських посадовців підозрюють у таких воєнних злочинах, як атаки на цивільні об’єкти, завдання надмірної випадкової шкоди цивільному населенню або шкоди цивільним об'єктам, а також за злочин проти людяності.

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У суді наголосили, що існують підстави вважати, що вони несуть особисту кримінальну відповідальність за вищезазначені злочини за вчинення дій спільно та/або через інших (стаття 25(3)(a) Римського статуту); за наказ про вчинення злочинів (стаття 25(3)(b) Римського статуту) та/або за їхню неспроможність здійснювати належний контроль над силами, що перебувають під їхнім командуванням (стаття 28 Римського статуту).

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"Друга Палата попереднього провадження визнала, що є підстави вважати, що двоє підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари, завдані російськими збройними силами по українській електроенергетичній інфраструктурі в період як мінімум з 10 жовтня 2022 року до принаймні 9 березня 2023 року", – зазначили у пресрелізі.

Зазначається, що удари були спрямовані проти цивільних об'єктів, а для тих об'єктів, які у відповідний момент могли кваліфікуватися як військові, очікувана супутня шкода цивільному населенню була б надмірною порівняно з очікуваною військовою перевагою.

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Загалом зміст ордерів є таємним з метою захисту свідків та забезпечення безпеки розслідування. Однак, враховуючи, що дії, які зазначені в ордерах на арешт і які є порушенням міжнародного гуманітарного права, досі тривають, Палата визнала, що обізнаність громадськості про ордери на арешт може сприяти запобіганню подальшому скоєнню злочинів згідно зі статтею 58 (1)(b)(iii) Римського статуту.

У такий спосіб Палата попереднього провадження визнала, що в інтересах правосуддя – дозволити Секретаріату публічно розкривати інформацію про існування ордерів, імена підозрюваних і злочини, щодо яких видано ордери.

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В ОПГ прокоментували видачу ордерів на арешт високопосадовців РФ – подробиці

Генеральний прокурор Андрій Костін зазначив, що ордери Міжнародного кримінального суду на арешт секретаря Ради безпеки РФ Сергія Шойгу та начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова є ще одним кроком на шляху до забезпечення відповідальності РФ.

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт колишнього міністра оборони Росії та начальника Генерального штабу Збройних сил РФ за воєнні злочини та злочини проти людяності, пов'язані зі спрямуванням атак на цивільні об'єкти в Україні. Це ще один значущий крок на шляху до забезпечення повної відповідальності агресора», – наголосив генпрокурор.

Костін привітав незалежну роботу МКС, спрямовану на захист основ світового порядку, заснованого на законах і правилах.

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«Щиро вдячний прокурорам, слідчим СБУ, Національної поліції України та всім тим, чиї наполегливі зусилля сприяли досягненню цього результату», – додав він.