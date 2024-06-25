З 1 січня 2024 року російські окупанти випустили по території України 2277 ударних безпілотників типу Shahed. Українські сили протиповітряної оборони знищили близько 86% з них – 1953 БПЛА.

Про це командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук повідомив у Телеграмі.

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ППО знищила майже дві тисячі російських "Шахедів" - що відомо

За словами командувача, таких результатів вдалося досягти завдяки нарощенню бойових спроможностей мобільних вогневих груп (МВГ) Сил оборони України – це тисячі військовослужбовців, які майже щоночі виїжджають на вогневі позиції і б’ють ворожі БПЛА з усього наявного у них озброєння.

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"Створення мобільних вогневих груп – це вимушений крок Повітряних сил з початку російського вторгнення. Адже ворог постійно нарощує атаки великою кількістю засобів повітряного нападу – особливо це стосується ударних БПЛА. Нам довелось оперативно реагувати, збільшувати не лише кількість підрозділів мобільних вогневих груп, але і якість їхнього оснащення", – зазначив Олещук.

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Він уточнив, що стрілецька зброя, зенітні гармати й ПЗРК, які є на озброєнні МВГ, – модифіковані, мають додаткове обладнання, здатне забезпечувати хороший результат бойової роботи. Це прилади нічного бачення, тепловізори, оптика, лазерні указки, прожектори, засоби РЕБ, програмне забезпечення, автомобілі високої прохідності. Усе це дозволяє працювати по ворожих цілях більш ефективно та раціонально.

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"Більше 80% збитих "Шахедів" саме на рахунку мобільних вогневих груп Сил оборони України. Тож дякую усім, хто робить МВГ влучнішими – забезпечує необхідним обладнанням для результативної роботи! Це благодійні фонди, місцеві громади, волонтери та активісти, українці та світова спільнота", – наголосив Олещук.

Він зазначив, що війна щоразу виходить на новий технологічний рівень, все більшої ваги набирають БПЛА різних типів, іде впровадження штучного інтелекту, удосконалюються мобільні вогневі групи.

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На думку Олещука, із великою ймовірністю в їхньому складі з’являться оператори БПЛА-перехоплювачів та інше новітнє озброєння, зокрема бойові лазери.

Також командувач Повітряних Сил оприлюднив відео бойової роботи мобільних вогневих груп.

"Вранішні зведення від Повітряних сил у вигляді інфографіки – це не просто результати із десятками збитих "Шахедів", це потужні протиповітряні бої щоночі. До вашої уваги (на відео) кілька результативних та емоційних епізодів бойової роботи мобільних вогневих груп Повітряних сил", - зазначив Олещук в описі до відео.