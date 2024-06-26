У вівторок агенція Франс Пресс (AFP) повідомила, що Росія заблокувала доступ до веб-сайтів десятків європейських ЗМІ, в тому числі AFP, у відповідь на введену минулого місяця в ЄС заборону на кілька російських ЗМІ.

Кремль відгородив своїх громадян стіною від найстаріших європейських видань (як консервативних, так і ліберальних) – таких, як Le Monde (Франція), Der Spiegel (Німеччина) і El Mundo (Іспанія). Всього у чорному списку міністерства закордонних справ РФ опинилися веб-сайти 81 видання 25 країн ЄС.

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Москва зробила це у відповідь на заборону, яку ЄС ввів у травні на чотири контрольовані Кремлем медіа, журналісти яких всіляко підтримують війну проти України – хоча б і через страх втратити роботу або навіть свободу.

Іван Гершкович із Wall Street Journal та інші незалежні журналісти, які намагалися подавати правдиву інформацію, опинилися за ґратами. Російський президент Владімір Путін регулярно саджає всіх, хто висловлюється проти так званої «спеціальної військової операції» в Україні. Він убив свого головного політичного опонента Алексєя Навального.

Російські агенти і боти роками атакували розділи коментарів на Західних сайтах, а тепер, коли ЄС заблокував канали московської пропаганди, Кремль побачив у цьому привід для вжиття, як він заявив, «пропорційних контрзаходів».

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AFP зауважує, що «в Росії буде заблокований доступ громадян до цих видань і їхніх матеріалів через Інтернет» – так оголосило російське міністерство, не розкриваючи подробиць.

Віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова назвала це «безглуздою помстою»:

«Ні, пропагандистські ЗМІ на утриманні Росії, які розповсюджують дезінформацію в рамках її військової доктрини, – це не те, що називається незалежними медіа», – написала вона у Twitter.

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Італія, чия державна телерадіокомпанія RAI також потрапила до російського чорного списку, засудила цей «невиправданий» крок.

Речник Держдепартаменту США Метью Міллер сказав журналістам: «Цим кроком російський уряд показав, що боїться, щоб його власний народ чув правду про те, що коїть Росія».

У 2022 році Європейський Союз заблокував мовлення головного рупора Кремля у світі – каналу новин Russia Today. Москва засудила ту «атаку на свободу преси» і відтоді, як пише AFP, «заблокувала доступ до сайтів більшості Західних інформагенцій і соцмереж, таких як Facebook, бо хоче заблокувати будь-яку незалежну інформацію про конфлікт». Однак отримати доступ до цих сайтів можливо через сервіс VPN, як це робить більшість іноземців у Китаї.