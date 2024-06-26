У вівторок агенція Франс Пресс (AFP) повідомила, що Росія заблокувала доступ до веб-сайтів десятків європейських ЗМІ, в тому числі AFP, у відповідь на введену минулого місяця в ЄС заборону на кілька російських ЗМІ.
Кремль відгородив своїх громадян стіною від найстаріших європейських видань (як консервативних, так і ліберальних) – таких, як Le Monde (Франція), Der Spiegel (Німеччина) і El Mundo (Іспанія). Всього у чорному списку міністерства закордонних справ РФ опинилися веб-сайти 81 видання 25 країн ЄС.
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Москва зробила це у відповідь на заборону, яку ЄС ввів у травні на чотири контрольовані Кремлем медіа, журналісти яких всіляко підтримують війну проти України – хоча б і через страх втратити роботу або навіть свободу.
Іван Гершкович із Wall Street Journal та інші незалежні журналісти, які намагалися подавати правдиву інформацію, опинилися за ґратами. Російський президент Владімір Путін регулярно саджає всіх, хто висловлюється проти так званої «спеціальної військової операції» в Україні. Він убив свого головного політичного опонента Алексєя Навального.
Російські агенти і боти роками атакували розділи коментарів на Західних сайтах, а тепер, коли ЄС заблокував канали московської пропаганди, Кремль побачив у цьому привід для вжиття, як він заявив, «пропорційних контрзаходів».
AFP зауважує, що «в Росії буде заблокований доступ громадян до цих видань і їхніх матеріалів через Інтернет» – так оголосило російське міністерство, не розкриваючи подробиць.
Віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова назвала це «безглуздою помстою»:
«Ні, пропагандистські ЗМІ на утриманні Росії, які розповсюджують дезінформацію в рамках її військової доктрини, – це не те, що називається незалежними медіа», – написала вона у Twitter.
Італія, чия державна телерадіокомпанія RAI також потрапила до російського чорного списку, засудила цей «невиправданий» крок.
Речник Держдепартаменту США Метью Міллер сказав журналістам: «Цим кроком російський уряд показав, що боїться, щоб його власний народ чув правду про те, що коїть Росія».
У 2022 році Європейський Союз заблокував мовлення головного рупора Кремля у світі – каналу новин Russia Today. Москва засудила ту «атаку на свободу преси» і відтоді, як пише AFP, «заблокувала доступ до сайтів більшості Західних інформагенцій і соцмереж, таких як Facebook, бо хоче заблокувати будь-яку незалежну інформацію про конфлікт». Однак отримати доступ до цих сайтів можливо через сервіс VPN, як це робить більшість іноземців у Китаї.
81 European media blocked by #Russia: RSF condemns the Kremlin's "counter-restrictions" based on a false claim of retaliation. Russia blocked independent media; the EU blocked 3 propaganda outlets of a closed state taking advantage of the openness of democracies. pic.twitter.com/b5wVqsgU8o— RSF (@RSF_inter) June 25, 2024
Зеленський опублікував світлину з 90 українськими військовополоненими, що повернулися додому
«Вдома – це не просто слова. Вдома – це Україна. Сьогодні ще 90 наших людей повернулися додому з російського полону. Воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. Ті, хто захищали Маріуполь. Ті, хто захищали ЧАЕС. Ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках», – Президент Володимир Зеленський написав у Telegram.
За офіційним повідомленням Києва, додому повернулися 32 нацгвардійці, 18 прикордонників, 17 військових моряків, 15 армійців і 8 бійців територіальної оборони в рамках обміну військовополоненими 90 х 90.
Зеленський окремо відзначив, що 59 із 90 звільнених українців захищали Маріуполь, і що 52 із них тримали оборону Азовсталі.
Додому повернулися також п’ятеро бійців Нацгвардії, які охороняли Чорнобильську АЕС.
«Пам’ятаємо про всіх наших людей у російському полоні. Продовжуємо роботу задля звільнення кожного й кожної. Шукаємо правду про всіх, кого може утримувати ворог», – написав Зеленський.
Our people are at home 🇺🇦🇺🇦🇺🇦— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 25, 2024
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Наші вдома 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/1MpGjG9FDt
Home is not just a word. Home means Ukraine. Today, another 90 of our people returned home from Russian captivity.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 25, 2024
Warriors of the National Guard, the Navy, the Armed Forces, the Territorial Defense Forces, the Border Guard Service. Those who defended Mariupol. Those who… pic.twitter.com/VxiOSxB0hg
Інститут вивчення війни назвав «безглуздим» зв'язок, який Москва побачила між ударом по Криму і терористами в Дагестані
У вівторок аналітики Інституту вивчення війни (ISW) написали, що загибель п’ятьох цивільних у Криму в понеділок – це результат роботи російської ППО, а не прицільного удару України. Вони розкритикували неоковирне намагання Кремля прив’язати удар України по Криму до нещодавнього нападу терористів у Дагестані як скоординовані дії Заходу:
«Кремлівські чиновники зробили абсурдну спробу прив’язати удари України по законних військових цілях в окупованому Севастополі 23 червня до терористичної атаки, яку здійснили бойовики Північнокавказького відділення Ісламської держави «Вілаят Кавказ» у Дагестані. Ця інформаційна операція Кремля є безглуздою, а у Криму цивільні загинули й постраждали в результаті перехоплення ракети ATACMS російською ППО, а не тому, що цей удар України був націлений на них».
Міноборони РФ визнало, що російська протиповітряна оборона збила українську ракету з курсу, і та вибухнула в Севастополі. У понеділок неназваний урядовець США написав у статті, яку опублікував Reuters, що ракети ATACMS летіли на російські засоби протиповітряної оборони.
Державна інформагенція Укрінформ зазначає, що російські офіційні особи не надали жодних доказів причетності України чи США до терористичної атаки в Дагестані.
Russia: More footage of how the insurgency in occupied Dagestan began a few days ago. https://t.co/XJCZDM6LBo pic.twitter.com/aGw5xnlGQe— Igor Sushko (@igorsushko) June 25, 2024