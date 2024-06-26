Російські сили 328 разів ударили по Запорізькій області впродовж доби, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росія завдає ударів по Запорізькій області

За добу 7 населених пунктів потрапили під комбіновані обстріли: Гуляйполе, Преображенка, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Левадне та Малинівка.

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ЗС РФ застосували 142 дрони різних типів і здійснили 6 обстрілів із РСЗВ та 180 із артилерії.

За словами очільника ОВА, зафіксовані 9 повідомлень про руйнування житла, проте цивільне населення не постраждало.

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Майже 460 ударів по Запоріжжю разів за добу – що відомо

Нагадаємо, що за попередню добу РФ обстріляла Запорізьку область 457 разів.

Як зазначав Федоров у Телеграм, сили армії РФ використали 182 безпілотники різних типів і здійснили 20 обстрілів із РСЗВ та 255 із артилерії.

Зафіксовано 9 повідомлень про руйнування житла, але обійшлося без жертв серед цивільного населення.

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