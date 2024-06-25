Командувачу угруповання військ «Південь» Росгвардії Ігорю Турченюку, який безпосередньо брав участь у тимчасовому захопленні частини території Херсонської області та переслідуванні цивільних, заочно повідомили про підозру, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Командувачу Росгвардії оголосили про підозру в окупації Херсонщини - що варто знати

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури ідентифікували та заочно повідомили про підозру командувачу угруповання військ «Південь» Росгвардії генерал-полковнику за фактом ведення агресивних воєнних дій (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України).

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Підозрюваний на початку повномасштабного вторгнення РФ безпосередньо брав участь у захопленні території Херсонщини. З лютого по липень 2022 року військовослужбовці Росгвардії під його командуванням спільно з іншими військовими ЗС РФ забезпечували окупаційний режим населених пунктів регіону.

Більше по темі СБУ затримала в Дніпрі інформатора, який надавав геолокації ЗСУ в чат-бот РФ Зрадником виявився 36-річний блогер із обласного центру, який навесні цього року написав повідомлення у ворожий чат-бот, де запропонував свою допомогу у війні проти України.

Внаслідок їх злочинних дій загинули та були поранені понад дві тисячі людей, серед них діти.

Під керівництвом підозрюваного військовослужбовці Росгвардії брали участь у силових розгонах мирних акцій протесту на території Херсонської області. До неозброєних протестувальників ставились із особливою жорстокістю, позбавляли волі. А також забезпечували та продовжують забезпечувати режим нелегального ув’язнення цивільних осіб в місцях несвободи, що супроводжується катуваннями та вбивствами.

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Також російський воєначальник узгоджував встановлення блокпостів і організовував фільтраційні заходи. Під час них здійснювався огляд, вилучення транспортних засобів, особистий обшук, нелегальне ув’язнення громадян.

У Службі безпеки України зазначили, що фігурантом є російський генерал-полковник Ігор Турченюк – командувач угруповання військ «Південь» Росгвардії.

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Напередодні звільнення Херсона підрозділи російських загарбників під командуванням Турченюка втекли на лівобережну частину регіону, де продовжують чинити воєнні злочини.

За це колишній охоронець президента РФ Володимира Путіна, а зараз очільник Росгвардії, Віктор Золотов нагородив угруповання свого підлеглого орденом Жукова.

Оскільки зловмисник перебуває на тимчасово захопленій частині території України, тривають комплексні заходи, щоб його знайти і покарати.

СБУ повідомила про підозру генералу Росгвардії, який відповідає за репресії на Донеччині

Служба безпеки України зібрала доказову базу щодо генерал-лейтенанта Ігоря Семиляка – командувач створеного РФ "головного управління Росгвардії "ДНР", причетного до загибелі людей та масових репресій на тимчасово захопленій частині території Донеччини.

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В СБУ пояснювали, що цю окупаційну установу створили за завданням Москви для проведення масових репресій проти мешканців Донеччини та встановлення контролю над ТОТ.

З початку 2023 року за наказом Семиляка його підлеглі провели "фільтрацію" місцевих жителів. Частину "потенційних учасників руху опору" викрадали та ув’язнювали до місцевих концтаборів, що діють під виглядом 17 "фільтраційних пунктів".

Служба безпеки заочно повідомила йому про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України.