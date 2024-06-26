У вівторок, 25 червня, відбулися чотири матчі Євро-2024:

Група D. 19:00. Нідерланди – Австрія – 2:3.

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Група D. 19:00. Франція – Польща – 1:1.

Група C. 22:00. Англія – Словенія – 0:0.

Група C. 22:00. Данія – Сербія – 0:0.

Збірна Австрії обіграла команду Нідерландів

У складі збірної Австрії забитими м'ячами відзначилися Романо Шмід на 59-й хвилині та Марсель Забітцер на 80-ій. Також форвард збірної Нідерландів Доніелл Мален забив у власні ворота на 6-й хвилині гри.

За збірну Нідерландів забили Коді Ґакпо (47-а хвилина) та Мемфіс Депай (75-та).

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Фото: AFP

Футболісти Франції зіграли внічию зі збірною Польщі

Гру провели на стадіоні "Сігнал-Ідуна Парк" у Дортмунді.

За Францію забив Кіліан Мбаппе на 56-ій хвилині, за Польщу – Роберт Левандовський на 79-й.

Фото: AFP

Результати матчів Англія – Словенія та Данія – Сербія

У поєдинках третього туру в групі С збірна Англії у Кельні розійшлася миром із командою Словенії – 0:0, а футболісти Данії у Мюнхені також зіграли в нульову нічию із Сербією, яка достроково залишає турнір.

До 1/8 фіналу Євро-2024 пройшли Англія та Данія. Словенія чекатиме на можливість вийти у плей-офф із третього місця в групі.

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Третій тур Євро-2024: розклад матчів 26 червня

У середу відбудуться чотири матчі:

Група E. 19:00. Словаччина – Румунія (Франкфурт-на-Майні);

Група E. 19:00. Україна – Бельгія (Штутгарт);

Група F. 22:00. Грузія – Португалія (Гельзенкірхен);

Група F. 22:00. Чехія – Туреччина (Гамбург).

Результати матчів Євро-2024 – 24 червня

Нагадаємо, що в одинадцятий день чемпіонату відбулися матчі: між Албанією та Іспанією (0:1) і Хорватією та Італією (1:1).