Росія обстріляла 14 населених пунктів Херсонщини, внаслідок чого пошкоджені 7 приватних будинків, поінформував очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
РФ обстріляла Херсонську область
Згідно з даними, під обстрілами були Придніпровське, Новотягинка, Велетенське, Комишани, Кізомис, Антонівка, Тягинка, Одрадокам'янка, Дудчани, Михайлівка, Новокаїри, Осокорівка, Львове та місто Херсон.
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Ворог поцілив у навчальні заклади та дитячий садок. Також пошкоджені гаражі та приватні автомобілі.
"Через російську агресію 2 людини дістали поранення", – зазначив Прокудін.
Росіяни обстріляли 26 населених пунктів на Херсонщині – що відомо
Нагадаємо, що за попередню добу країна-агресор обстріляла 26 населених пунктів Херсонщини, внаслідок чого пошкоджені 20 приватних будинків.
Як зазначається, ЗС РФ влучили в критичну інфраструктуру, адмінбудівлю, очисні споруди. Через обстріли пошкоджені приватні авто.
Внаслідок ударів 1 людина загинула, а ще 3 дістали поранення.