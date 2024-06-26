У другому турі голосування за кандитатів на посаду генерального секретаря Ради Європи переміг Ален Берсе, отримавши 114 голосів, повідомили в ПАРЄ.

Ален Берсе став новим генсеком Ради Європи

Як зазначається, Берсе отримав 114 голосів, тобто більшість. Інші кандидати - Індрек Саар із Естонії та Дідьє Рейндерс із Бельгії - набрали 85 і 46 голосів відповідно.

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"Ален Берсе був членом уряду Швейцарії з 2012 по 2023 роки, очолюючи Федеральний департамент внутрішніх справ, і двічі обіймав посаду президента Конфедерації у 2018 і 2023 роках. До цього він очолював Федеральний департамент внутрішніх справ (2003 - 2011 рр.) і Раду штатів (2008 - 2009 рр.", – зазначили в ПАРЄ.

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Візит Алена Берсе до Києва – що відомо

Нагадаємо, що 20 лютого експрезидент Швейцарії прибув із візитом до Києва.

Основна увага була зосереджена на ролі Ради Європи в підтримці України проти агресії Росії та забезпеченні відповідальності й справедливості.

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Українці активніше виходять на ринок праці завдяки тому, що вже влаштовують побут і мають плани на майбутнє в цій країні.

Ще тоді стало відомо, що чинна генеральна секретарка РЄ, хорватська політикиня Марія Пейчинович-Бурич відмовилася йти на другий термін, хоча мала таке право за правилами організації.

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