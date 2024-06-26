Служба безпеки України повідомила про затримання на Буковині інформатора, який намагався вступити до окупаційних угруповань Росії.

СБУ затримала інформатора РФ – подробиці

Ним виявився 36-річний мешканець Чернівців, який два роки переховувався від мобілізації. За цей час він зв'язався з РФ та запропонував країні-агресору власну допомогу у війні проти України.

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Після цього зрадник намагався встановити розташування складів із паливно-мастильними матеріалами на території міста та його околицях.

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Інформатор використовував один із російських відеочатів, який контролюють російські спецслужби, а також писав у прокремлівських чатах про бажання приєднатися до ЗС РФ, щоб воювати проти України.

Фото: СБУ

Водночас він використовував анонімний акаунт під вигаданим нікнеймом.

Під час обшуків у помешканні затриманого співробітники СБУ вилучили 3 мобільні телефони, 2 ноутбуки, планшет і флеш-накопичувачі з доказами його розвідувально-підривної діяльності.

Яке покарання чекає на інформатора

Слідчі Служби безпеки повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

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ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 111 (закінчений замах на вчинення державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

СБУ затримала в Дніпрі інформатора, який надавав геолокації ЗСУ у ворожий чат-бот

Ним був 36-річний блогер із обласного центру, який навесні цього року написав повідомлення у ворожий чат-бот, де запропонував свою допомогу у війні проти України.

Його цікавили місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ, а також координати місцевих ТЦК та логістичних баз українських захисників.

Фігурант їздив містом і записував відео, в яких виступав на підтримку російських окупантів і закликав до насильницького захоплення влади в Україні.