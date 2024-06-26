Збірна України з футболу зіграла у нічию з командою Бельгії у заключному матчі групового раунду чемпіонату Європи-2024. Сьогодні на «Арена Штутгарт» українці були номінальними господарями матчу. Українська команда покинула Євро-2024.

Жодна з команд не відзначилась голами.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Матч Україна-Бельгія. Євро 2024. Група Е. Третій тур

Склади команд:

Україна - 12. Анатолій Трубін, 24. Олександр Тимчик, 13. Ілля Забарний, 3. Олександр Сваток, 22. Микола Матвієнко (к), 19. Микола Шапаренко, 18. Володимир Бражко, 14. Георгій Судаков, 16. Віталій Миколенко, 11. Артем Довбик, 9. Роман Яремчук.

Advertisement

Запасні: 1. Георгій Бущан, 23. Андрій Лунін, 2. Юхим Конопля, 17. Олександр Сваток, 4. Максим Таловєров, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 8. Руслан Малиновський, 9. Роман Яремчук, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 20. Олександр Зубков, 21. Валерій Бондар, 25. Владислав Ванат, 26. Богдан Михайліченко.

Бельгія - 1. Кун Кастельс, 21. Тімоті Кастань, 4. Ваут Фаєс, 5. Ян Вертонген, 22. Жеремі Доку, 8. Юрі Тілеманс, 24. Амаду Онана, 3. Артюр Теате, 11. Леандро Троссар, 10. Ромелу Лукаку, 7. Кевін Де Брюйне (к).

Матч Словаччина-Румунія. Євро 2024. Група Е. Третій тур

Конкуренти збірної України по групі також зіграли у нічию. За збірну Словаччини на 24 хвилині відзначився Ондрей Дуда, а за команду Румунії - на 37 хв. Маріус Марін.