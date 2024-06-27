За попередніми даними, на заводі пошкоджені трубопровід, дах і будівля одного з цехів.

Як пише медіа, Гриценко сам попросився на війну, аби заробити грошей на волі, бо, як пише Shot, після смерті матері цього “Чикатила” неприватизована квартира у Зеленограді відійшла державі. Попередньо, його контракт із російською армією має завершитися із закінченням війни в Україні. Після цього його відпустять на волю.

62-річний Гриценко мав вийти з колонії у Мордовії цього літа, відсидівши повний термін у 22 роки, але, за даними каналу, він вийшов раніше – у вересні 2023 року, коли доєднався до загону "Шторм Z". Втім у штурмовики Гриценка не взяли за станом здоров'я, але для санітарно-евакуаційного взводу він виявився придатним.

Росіянин Юрій Гриценко, відомий як “Зеленоградський Чикатило”, який полював на жінок у Москві та Підмосков’ї, пішов на війну в Україні і вже майже рік служить у санітарно-евакуаційному взводі, пише російський Телеграм-канал Shot із посиланням на джерела.

"Зеленоградский Чикатило" Юрий Гриценко ушёл на СВО. Серийный убийца, который охотился за женщинами в Москве и Подмосковье, уже около года служит в санитарно-эвакуационном взводе. Маньяк держал в ужасе всю Москву в начале 00-х. Пиздец если честно . pic.twitter.com/eYh7cFoZ4B

Свого часу Гриценко тримав у страху всю Москву та Підмосков'я. Спочатку він служив у міліції, але був звільнений з органів за пияцтво. Перше вбивство "Чикатило" скоїв 1993 року, забивши жертву сковорідкою до смерті. Відсидівши 9 років, він вийшов по Умовно-достроковому звільненню і протягом року здійснив ще серію нападів на жінок.

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Він нападав на своїх жертв із молотком, оскільки йому, за його власним зізнанням, “подобався глухий звук удару”, пише Телеграм-канал Shot.

Маніяк убив п'ятьох жінок і поранив десятьох. Спіймати чоловіка допоміг водій автобуса, який почув крики, вирвав жертву з рук маніяка та тримав його до приїзду працівників міліції. Раніше, ще до серії вбивств, зеленоградський “Чикатило” стояв на обліку у психдиспансері з діагнозом “шизофренія”.

Держдума РФ хоче відновити контроль над засудженими, що повернулися з війни

Минулого тижня Голова комітету Держдуми Росії із захисту сім'ї Ніна Останіна запропонувала розробити спеціальний законопроєкт, аби захистити росіян від колишніх в'язнів, які скоюють нові злочини після повернення з війни в Україні.

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“Правоохоронні органи повинні взяти на себе відповідальність за захист громадян від таких злочинців. Необхідно налагодити регулярний контроль за їхніми пересуваннями та надати їм допомогу у працевлаштуванні”, - написала Останіна в Telegram.

Інтерв'ю Kyiv Post з російськими в'язнями, які потрапили в український полон

У листопаді минулого року журналістка Kyiv Post поспілкувалась із російськими полоненими, які зараз перебувають в Україні. Одного з яких звуть Сергій. Він один із багатьох російських військових, яким Москва пообіцяла звільнення з в’язниці, помилування від держави, а також зарплатню близько 2200 доларів на місяць – це майже вдвічі більше, ніж середня зарплатня в РФ.

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«Вся наша 4-та рота набрана з колишніх в'язнів», – сказав Сергій, який відсидів два з половиною роки з семи з половиною, присуджених йому за вбивство, перш ніж його взяли на службу до російської армії.

За словами Сергія, в декого з його товаришів по ув'язненню вже закінчився військовий контракт, але їх не відпустили додому.

«Це нічого для них насправді не означає. Поки війна не закінчиться, ти змушений залишатись у війську», – сказав він.